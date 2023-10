Los principales candidatos opositores reaccionaron luego de que el dólar blue quebrara la barrera de los $1000 y mantuviese su tendencia alcista

Patricia Bullrich, aspirante presidencial de Juntos por el Cambio, responsabilizó al ministro de Economía, Sergio Massa, su contrincante en la pelea electoral, y señaló al libertario Javier Milei tras sus dichos contra el peso argentino

"Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro", subrayó a través de su cuenta de Twitter/ X. En la misma línea, agregó: "En Juntos por el Cambio tenemos el plan, los especialistas, la voluntad y el poder político para ordenar la economía y el país. #EsAhora. Y es para siempre". Junto a su candidato a ministro de Economía, Carlos Melconian, Bullrich expondrá sobre "la crisis económica" desde Club Sociedad de Fomento Mariano Balcarce, situado en Ciudadela. Por su parte, Milei apuntó contra "la casta" al enumerar que la conforman "políticos ladrones, empresarios prebendarios, sindicatos entregadores, micrófonos ensobrados y profesionales funcionales". "EL CINISMO DE LOS POLÍTICOS. Es vergonzoso el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades", remarcó, y arremetió: "Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinvergüenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal". Además, utilizó sus redes para rechazar las acusaciones del secretario de Finanzas, Eduardo Setti, quien adjudicó la suba a "cuatro vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre"

"Pareciera que hay operadores tratando de potenciar situaciones anómalas en busca de ensuciar a espacios políticos persiguiendo un rédito electoral", contrarrestó el libertario. Otro de los que hizo público su malestar ante la situación económica actual fue el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti

El intendente de Lanús en uso de licencia citó un tuit viejo del actual mandatario Axel Kicillof, quien en 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri, sostenía que el valor del dólar lo manejaba el gobierno y retrucó: "Usted lo dijo, Gobernador. Su Ministro candidato nos está dejando en la ruina. Rompieron todo y la angustia de la gente es enorme. Por favor, sean responsables"

El aspirante a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, del entorno de Javier Milei redobló la apuesta y planteó que "seguir manteniendo el Peso argentino como moneda es condenar al país al fracaso". "Hace DÉCADAS vivimos de crisis en crisis, no podemos seguir repitiendo una y otra vez los mismos errores. De la mano del Liberalismo y la dolarización, Argentina volverá a crecer", sostuvo en pleno movimiento del mercado. La diputada y exgobernadora María Eugenia Vidal Massa también apuntó contra Massa por llenar "la calle de pesos" y resaltó que Milei "salió a gritar que no valen nada". "Uno prendió el fuego y el otro le echa nafta. ¿En el medio? Los argentinos. Vamos a pagar su irresponsabilidad con más inflación, más pobreza y más incertidumbre. 1 dólar ya vale 1000 pesos", remató. Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica - ARI (CC), planteó que "mientras el kirchnerismo le hace el juego a Milei, los que sufren esta mega devaluación somos el resto de los argentinos". "Los que no tenemos ni hoteles, ni yates, ni bolsos llenos de dinero, ni cuentas millonarias. Los que peleamos día a día para sobrevivir en un país cada vez más abrumador y ´desmoralizante´

Algunos sólo se preocupan por el dólar y sus planes personales, nosotros nos preocupamos por el dolor de un país cada vez más empobrecido. Irresponsables. #DueleEstaArgentina", destacó por el mismo canal. SR/AMR NA