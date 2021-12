El sector de maquinaria agrícola registró en 2021 un incremento de 20% en la cantidad de unidades producidas, sobre todo en los rubros de tractores, sembradoras y pulverizadoras, y cierra así un año positivo, resaltaron desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en el mercado interno entre enero y septiembre sumaron $117.000 millones, 75% más en relación al mismo período del año pasado.

Esta expansión vino de la mano de una mayor demanda de mano de obra -se generaron 5.000 puestos adicionales de trabajo en toda la cadena de valor metalmecánica- y la inversión de muchas empresas en ampliar sus instalaciones y actualizar su equipamiento y tecnología de producción, destacó Cafma en un comunicado.

En maquinaria agrícola, durante 2021 se cerraron operaciones comerciales por US$ 80 millones, superando los US$ 50 millones del año anterior; y, si bien el balance es positivo, el volumen está lejos aún de las ventas registradas en 2012, por US$ 250 millones.

Cafma integra el Consejo Agroindustrial Argentino junto a otros 54 sectores estratégicos, que tiene como objetivo llegar a ventas al exterior por US$ 100.000 millones anuales y así generar cerca de 700 mil empleos adicionales.

Respecto de las exportaciones, en 2022 se buscará recuperar destinos como Rusia y Europa del Este, fortalecer África y consolidar Sudamérica, esperando superar los US$ 100 millones de ventas al exterior en el transcurso del año.

"Está apareciendo cada vez con más fuerza el concepto de NearShoring o abastecimiento de cercanía por la crisis mundial de fletes y quizás esto nos traiga oportunidades con el Mercosur reemplazando productos de otras latitudes”, afirmó el presidente de la entidad, Eduardo Borri.

Respecto de la demorada sanción de la Ley de Maquinaria Agrícola, Borri señaló que “se necesita de la clara definición de contenido nacional sea por ley o por decreto, pero no podemos seguir tratando por igual a los distintos".

El directivo afirmó: "Sé que hay buena voluntad de poder encarar seriamente el tema y debería ser el 2022 el año en donde estos grises se pongan en blanco y en negro. La Argentina requiere de más trabajo de calidad".

“Nos espera un 2022 con mucho trabajo y con muchas posibilidades de que el sector de maquinaria agrícola despliegue todo su potencial”, concluyó. (Télam)