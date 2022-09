La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pidió hoy una política unificada contra la inflación a los 19 países que utilizan al euro como moneda, tras la suba de tasas que realizó ayer la entidad monetaria.

La exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) llamó a los ministros de finanzas europeos a que focalicen sus políticas de asistencia contra la crisis del costo de vida, de manera tal que no interfiera en los objetivos de baja de inflación del BCE.

"El BCE puede y va actuar de forma decisiva para asegurar que los altos de precios de hoy no persistan y no se desanclen las expectativas de inflación. Nuestra tarea no es fácil pero no actuamos en un vacío", subrayó Lagarde esta mañana en Praga (República Checa), según declaraciones difundidas por la agencia de noticias Bloomberg.

Los diversos gobiernos de la Eurozona efectuaron diversas medidas para aliviar el alza del costo de las facturas eléctricas como, por ejemplo, bonos, reducciones de impuestos o subsidios al combustible.

Si bien algunas de estas acciones tuvieron como objetivo los hogares de menores ingresos, otras beneficiaron a grandes sectores de la sociedad, lo cual es mirado de reojo por el BCE ya que contradeciría su intento de reducir la demanda para bajar la inflación.

Un ejemplo de ello ha sido la reciente disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% al 10% en España, una medida que, si bien traerá un alivio en las boletas, fue cuestionado por algunos sectores al no haber ningún tipo de segmentación.

Durante una reunión con ministros de Energía en Bruselas –en la cual se analizó, entre otras medidas, un tope al los precios del gas y un impuesto a la ganancia inesperada para las firmas energéticas-, Lagarde pidió “respuestas en común” a los desafíos que causa la guerra entre Rusia y Ucrania.

“La políticas monetarias y fiscal juegan un rol complementario para luchar contra las presiones de los precios. Necesitan trabajar conjuntamente y no contradecirse”, agregó en diálogo con la prensa.

El BCE dispuso ayer el mayor incremento de tasas de interés de su historia al subirlas 75 puntos, con el objetivo de frenar la inflación, la cual alcanzó en agosto un récord histórico de 9,1% interanual en los 19 países que utilizan el euro, en la cual los precios de la energía con 38,3% anual lideran los incrementos.

Asimismo, la entidad revisó “significativamente al alza” sus proyecciones de inflación, elevándolas a un promedio de 8,1% en 2022, 5,5% en 2023 y 2,3% en 2024. (Télam)