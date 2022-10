Los países miembros de la OPEP+ decidieron este miércoles 5 de octubre ajustar a la baja la producción general de barriles de petróleo diario a partir de noviembre próximo.

La decisión, de acuerdo con expertos, es un duro golpe para el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, quien durante su viaje a Medio Oriente solicitó a Arabia Saudí que la producción petrolera se incrementara.

La OPEP+ acordó reducir la producción petrolera en dos millones de barriles por día, casi el doble de lo previsto por especialistas y un panorama que pone contra las cuerdas a Estados Unidos y sus aliados europeos.

El doctor Fabio Barbosa, académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que la decisión de la OPEP+ se vio influenciada, en parte, por el hecho de que Estados Unidos estaba vendiendo petróleo de sus reservas estratégicas.

"Fue uno de los factores que incidió en el decisión", señaló el analista y economista.

Gas y petroleo

Asimismo, Estados Unidos podría enfrentar altos precios en cuando al proceso de extracción y producción de pozos profundos que requieren un gasto elevado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó la decisión y dijo estar "decepcionado por la decisión miope" del organismo internacional.

De acuerdo con Ángel Balderas, catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Gobierno estadounidense está sacando ventaja del bloqueo que algunas naciones europeas han impuesto a Rusia, pues ellos venden petróleo; sin embargo, con una menor producción por parte de la OPEP+ el combustible sería más caro.

"Estados Unidos es quien impulsó las sanciones europeas contra Rusia, no estando afectado el país (EEUU) en primer plano y, además, sacando raja de la venta de gas natural a Europa. Por ejemplo, España compra cada vez más gas natural a Estados Unidos y entonces Estados Unidos no solo está involucrado ideológicamente, no solo por la OTAN, sino también por su propio negocio de compañías petroleras".

"Biden ha estado empujando a que sean otros los que paguen el precio (...) Sería un golpe a la política norteamericana de hacer que otros países paguen un precio por una posición que principalmente ha sido norteamericana", prosiguió.

Pero aunque la decisión de la OPEP+ es un golpe al Gobierno de Biden, lo cierto es que la zona más afectada será Europa Occidental.

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos

"En Europa, únicamente el Reino Unido y Noruega son los únicos que tienen petróleo en el mar del Norte [...] Las principales víctimas, en este momento, van a ser los países europeos que de alguna manera se han separado de su fuente principal de abastecimiento de petróleo que es Rusia", agregó.

El experto explicó que los países europeos se verán afectados en materia de movilidad, pues barcos, trenes, aviones usan el petróleo como combustible, además de que en la industria energética está fundamentada en el gas y el petróleo; asimismo, la calefacción y el sector eléctrico necesitan combustibles fósiles.

En el caso de Rusia, comentó a su vez Fabio Barbosa, el país se verá beneficiado de los precios altos que se esperan del petróleo.

"Esto podría ayudar a mejorar sus finanzas", agregó.

En el caso de América Latina, México y Brasil, las naciones que encabezan las exportaciones petroleras desde la región, también podrían obtener cierto beneficio ante la subida del precio del barril, cerró