NASA Harvest, el Consorcio Global de Seguridad Alimentaria y Agricultura de la agencia espacial estadounidense, firmó un acuerdo de colaboración con ucrop.it, una plataforma argentina que permite monitorear cultivos, conocer y gestionar indicadores ambientales y verificar el cumplimiento de objetivos sustentables.

El rol de NASA Harvest es aplicar la ciencia y la tecnología espacial para mejorar la seguridad alimentaria y la agricultura en todo el mundo.

Como parte de este objetivo lanzaron recientemente una colaboración con la plataforma ucrop.it, una solución que permite monitorear y trazar los cultivos de forma integral, conocer y gestionar los indicadores ambientales y verificar el cumplimiento de objetivos sustentables.

NASA Harvest is proud to partner with @Bolsadecereales for the 2nd year of our student engagement program! @BolsadeC_ETyM's #CSR program is helping educate and empower the next generation of farmers and scientists in Argentina.

El proyecto piloto lleva trazadas 10.000 hectáreas de maíz y trigo en la Argentina, Paraguay y Uruguay, con la participación de productores que compartieron su historia de cultivo.

El equipo de NASA Harvest se centra en la integración de datos y herramientas de teledetección, junto con modelos y sistemas de información geográfica, para monitorear y predecir el rendimiento de los cultivos así como para identificar las condiciones ambientales y climáticas que afectan la producción de cultivos y la disponibilidad de alimentos.

Este es un consorcio global liderado por investigadores de la Universidad de Maryland, que desarrolla diversas herramientas de información agrícola basadas en sistemas satelitales, tecnologías y metodologías de inteligencia artificial, a través de una alianza multisectorial y multidisciplinaria.

La plataforma ucrop.it permite registrar la trazabilidad de cultivos y obtener información detallada sobre la producción agrícola.

Además, los productores que participan en el proyecto obtienen beneficios económicos, y pueden acceder a un mercado más competitivo con mejores condiciones comerciales.

A través de la trazabilidad, los usuarios pueden determinar el impacto de los fitosanitarios en el ambiente; garantizar el uso correcto de fertilizantes mediante la iniciativa 4R Nutrient Stewardship (fuente, dosis, momento y lugar adecuados); y conocer el uso eficiente de los nutrientes (NUE Score).

La plataforma también permite estimar la emisión de CO2 de los cultivos gracias a la calculadora de Huella de Carbono (Carbon Footprint, CFT) integrada. (Télam)