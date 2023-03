La misión comercial a India y Bangladesh organizada por la Cancillería finalizó con más de 500 reuniones de negocios, en las que participaron firmas argentinas con importadores e inversores de ambos países, según se informó.

Empresas como Arcor, Havanna, Marolio, Alfa Pampa, Luna de los Andes, Piporé, Vetanco y Ecofactory participaron de los encuentros gestionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores con contrapartes de ambos países asiáticos.

La misión comercial comenzó el pasado lunes en simultáneo con la inauguración del canciller Santiago Cafiero de la embajada argentina en Dacca, Bangladesh, la primera presencia diplomática que contará con el país luego de haber sido cerrada en 1977 por el último gobierno militar.

Luego la actividad se trasladó a la India, primero en la ciudad de Mumbai y finalmente en Nueva Delhi.

Uno de los ejes fue fomentar el comercio recíproco, con un particular énfasis en lograr un mayor flujo de exportaciones del país.

Entre los productos nacionales promocionados en ambos países se encuentra la yerba mate, dulce de leche, alfajores, aceite de oliva, legumbres y medicamentos, precisaron desde el Palacio San Martín en un comunicado.

Ambos mercados tienen un potencial por su demografía, con una población que supera los 1.570 millones de habitantes.

En 2022 el comercio bilateral con Bangladesh fue de US$ 765 millones y ampliamente superavitario con exportaciones por US$ 742,9 millones e importaciones de US$ 22,1 millones.

Voceros de Cancillería indicaron esta semana que Bangladesh importa agroalimentos básicos como trigo, aceite, azúcar, lentejas y cereales, y apunta a un suministro confiable de esos y otros productos, por medio de la compra en forma directa en el marco de un plan estatal que subsidia alimentos para 10 millones de personas, a través de la Trading Corporation of Bangladesh (TCB), un organismo estatal que funciona bajo la órbita del ministerio de Comercio dedicado a importar y exportar productos y a la distribución y venta de commodities.

Exportaciones

Mientras tanto, en India se alcanzó en 2022 un récord en intercambio bilateral que totalizó los US$ 6.394,6 millones, incrementándose los flujos en ambos sentidos y con un crecimiento casi constante en los últimos años.

Los empresarios consideraron fundamentales el desarrollo de este tipo de encuentros y actividades.

"Que nos abran las puertas y venir de la mano de Cancillería y de los organismos del Estado que se dedican a este tipo de cosas es fundamental", dijo Diego Martins, gerente comercial de Havanna esta semana a Télam Radio.

Además de las reuniones con importadores e inversores, se realizaron acciones de posicionamiento, degustaciones de productos y encuentros con representantes de centros comerciales y puntos de venta.

Por otra parte, durante su visita oficial a Bangladesh, y en paralelo con las reuniones empresariales, Cafiero acordó con el gobierno de ese país un Memorándum sobre Cooperación e Intercambio Comercial.

Este acuerdo “permitirá simplificar el ingreso de productos argentinos a ese mercado y fomentar el comercio recíproco en general, de manera de posicionar a la Argentina como un proveedor seguro de alimentos para Bangladesh”, indicó Cancillería.

En el ámbito extracomercial, se destacó la presencia del Club Atlético River Plate a través de su vocal titular y presidente de escuelas, Sebastián Pérez Escobar.

River busca exportar su marca y crear academias de fútbol en el continente asiático, además de reclutar jugadores al país, lo cual despertó gran interés entre las federaciones de fútbol y clubes locales. (Télam)