Las entidades integrantes de la Mesa de Enlace delinearon hoy una agenda de trabajo para tratar las problemáticas del sector y coincidieron en criticar la política agropecuaria impulsada por el Gobierno nacional, se informó.

En una asamblea realizada en la localidad santafesina de Alcorta, más de 300 productores y dirigentes de la Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA), la Sociedad Rural (SRA) y Coninagro acordaron una agenda de trabajo que prevé la realización de asambleas en otras provincias.

Las autoridades de las entidades también buscarán cerrar "reuniones con gobernadores, funcionarios y legisladores provinciales y nacionales, para buscar respuestas concretas para resolver" las distintas necesidades y problemáticas del sector, anunciaron en un comunicado conjunto.

Durante la asamblea, el presidente de FAA, Carlos Achetoni, dijo que "los problemas continúan y lamentablemente se van sumando situaciones que complejizan a la actividad agropecuaria, mientras vemos que los países vecinos tienen un desarrollo totalmente distinto al nuestro".

Asimismo, remarcó la necesidad de "encontrar un camino de trabajo en las legislaturas provinciales, en el Congreso, con los gobernadores y con el presidente de la Nación, para proponer las cosas que consideramos van a ser solución, con planteos bien firmes y respaldados por los productores de todo el país”.

Por su parte, el titular SRA, Nicolás Pino, anunció que “la semana que viene vamos a ir al Congreso de la Nación a expresarnos sobre el acuerdo con el FMI, para defender al campo, porque estamos convencidos de que no debemos ser la variable de ajuste”.

A su turno, el presidente de CRA, Jorge Chemes, afirmó: "Tenemos demasiados problemas; sumado a los desencuentros con este gobierno que pocas soluciones nos ha dado; si hacemos un balance, el saldo es negativo y con perspectivas peores".

“Es importante que tracemos estrategias para la lucha y seguir juntos; y debemos tener la cabeza fría como dirigentes, contar con el apoyo de ustedes, e ir trazando esos caminos; vamos a seguir con las asambleas, porque son la manera de estar junto a los productores de todo el país", agregó.

Por último, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, dijo que a los dirigentes "no nos falta a ninguno la convicción y la firmeza para poder plantear los problemas. Que a veces no tengamos las respuestas no quiere decir que no llevemos adelante la tarea que nos han puesto en nuestra responsabilidad como dirigentes”. (Télam)