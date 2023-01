La mayoría de los granos cerraron la semana a la baja en el mercado de Chicago, como consecuencia de las lluvias previstas sobre las zonas agrícolas argentinas y la buena producción que se espera en Brasil.

A lo largo de la semana, el contrato de marzo de la soja cayó 1,39% (US$ 7,81) hasta los US$ 553,54 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 1,67% (US$ 9,37) para posicionarse en US$ 555,38 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en "las lluvias que ya se registraron y de las previstas para los próximos días sobre buena parte de las zonas agrícolas de la Argentina ", explicaron desde la corredora Granar.

Asimismo, el inicio de la cosecha récord en Brasil, con pronósticos públicos y privados que la ubican arriba de los 150 millones de toneladas, sumaron presión bajista.

En cambio, el maíz sumó 0,18% (US$ 0,49) durante la semana y cerró en US$ 266,23 la tonelada.

"Las robustas ventas de exportación en los Estados Unidos impulsan los precios hacia arriba, pero las lluvias argentinas ponen un coto importante a las subas y presionan a la baja a los precios, llevando a pérdidas a muchas posiciones", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo retrocedió 0,30% (US$ 0,83) en la semana y se posicionó en US$ 272,45 la tonelada, aunque revirtió la mayor parte de la baja hoy gracias a un informe sobre exportaciones que quebró la tendencia de calma en las ventas que comenzaba a preocupar a los operadores y que dejaba abierta la chance de que el USDA debiera ajustar su expectativa sobre las ventas externas, que ya están proyectadas en el nivel más bajos desde el ciclo 1971/1972. (Télam)