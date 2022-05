Los entramados empresariales poseen "diseños corporativos altamente internacionalizados", en los cuales las empresas madre o holdings se encuentran radicadas en lugares considerados "paraísos o guaridas fiscales" o en jurisdicciones extranjeras que poseen "estrictas leyes de secreto financiero o fiscal".

Así lo destacó el trabajo de CEPA, sobre el cual una de sus responsables, Julia Stada, indicó que "fue un trabajo de dos años de investigación para conformar la reconstrucción de los entramados empresariales y sus patrimonios comerciales".

"Hubo que hacer un trabajo muy duro y riguroso de identificar las sociedades y la participación accionaria de los principales ricos de la Argentina", explicó Strada a Télam.

Señaló que "en muchos casos, las sedes de estos entramados no están en Argentina sino en otros países, a pesar de que estos ricos son argentinos y que las sociedades también lo son".

Según el documento, "gran parte de las empresas que conforman los entramados analizados no tienen la obligación de hacer públicos sus balances en la Comisión Nacional de Valores (CNV) por no cotizar en bolsa o no emitir obligaciones negociables".

En este sentido, "puede encontrarse que un número significativo de las empresas analizadas no han presentado los respectivos balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), fundamentalmente en años recientes de pandemia".

Asimismo, "los entramados corporativos analizados se caracterizan por un alto grado de triangulación de las acciones entre las distintas sociedades que componen a los mismos, lo que sumado a opacidad en la información dificulta el relevamiento accionario". (Télam)