El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, designó hoy un interventor para que revise la renegociación del contrato de concesión de autopistas celebrado entre la empresa Autopistas del Sol (Ausol) y el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Asimismo, dispuso la suspensión del mecanismo de compensación destinado a la recuperación de una supuesta deuda estimada en alrededor de US$ 500 millones.

En la misma resolución, el magistrado estableció "la prohibición preventiva de la distribución de dividendos y de alterar, mediante cualquier figura jurídica, la composición del capital social y de las posiciones accionarias de la empresa Ausol SA".

De esta forma, el juez Lavié Pico se pronunció “de manera parcial” en torno a la medida cautelar solicitada por la Dirección Nacional de Vialidad el mes pasado, demanda a la que el juzgado ya había dado lugar días atrás al declararse competente para entender en la misma.

En efecto, el 11 de octubre último el Gobierno nacional presentó un escrito en la Justicia para que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (Ausol) de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, por entender que comprometía al Estado “con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios”.

El acuerdo objetado "establecía una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años", sostuvo en su momento el Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis.

El Gobierno advirtió que para cubrir la deuda la tarifa de peaje "debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte".

La presentación judicial se hizo a instancias de Vialidad Nacional que depende del Ministerio de Obras Públicas y “con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación”.

Los contratos renegociados para la concesión del Acceso Oeste con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) también fueron observados por el Gobierno, causa que hasta el momento no avanzó en la Justicia.

Según información del Ministerio de Obras Públicas, en 2018 Ausol y GCO "firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de Ausol y U$S 272.621.570 para el caso de GCO)".

En este sentido, la cartera explicó que "se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares de 8% anual" que "era capitalizable, y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda".

"Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387", remarcó Obras Públicas.

Adicionalmente, “la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores", apuntó el Ministerio, y planteó que "cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000 millones”.

A partir de lo resuelto hoy por el Poder Judicial, el interventor en Ausol será el contador José Luis Perrone, y tendrá como tarea “ejercer la supervisión, inspección y auditoría de la renegociación del Contrato de Concesión aludido, teniendo a su cargo la fiscalización y control de todos los actos de administración habitual que puedan afectar la normal prestación del servicio público que resulta objeto de la concesión”.

“La presente medida se adopta hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el expediente”, precisó la resolución conocida esta tarde.

Se descarta que la medida judicial será apelada por la concesionaria.

El pronunciamiento de Lavié Pico no abarcó a otro de los pedidos realizados por el Gobierno, aquel en el que se solicitó que el Estado nacional se haga cargo de la administración del Acceso Norte.

(Télam)