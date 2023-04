La empresa china Huawei Technologies Co. desarrolló un software de gestión de tecnología empresarial que puede sustituir al de la estadounidense Oracle Corp., a fin de reducir su dependencia tecnológica del país norteamericano, se informó hoy oficialmente.

En este sentido, Huawei señaló en un comunicado que reemplazó su antiguo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) por MetaERP, una solución sobre la que "tiene pleno control", enfatizó.

Según el fabricante de dispositivos de telecomunicaciones, que no puede usar tecnología estadounidense sin licencia, MetaERP es "el proyecto de transformación más extenso y complejo que Huawei haya emprendido", y demandó tres años de trabajo e implicó a miles de empleados.

Varios socios locales también contribuyeron, incluida la firma de ciberseguridad Qi An Xin Technology Group Inc. y los desarrolladores de software Kingdee International Software Group Co. y Kingsoft Corp., precisó el director de Huawei, Tao Jingwen.

Por el momento, la compañía china no comentó si planea comercializar MetaERP, que actualmente es sólo para uso interno.

La dependencia de Huawei de Oracle se hizo insostenible cuando la firma con sede en Austin, Texas, dejó de proporcionar actualizaciones de software y servicios técnicos in situ tras el freno comercial de Washington en 2019.

En tanto, la sustitución también coincide con el deseo de Beijing de desprenderse de la dependencia de proveedores extranjeros y desarrollar la autosuficiencia en tecnologías clave.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó al país que aumentara el uso de alternativas propias para sustituir a las tecnologías extranjeras, prometiendo más financiación y estímulos fiscales a institutos de investigación clave, según la agencia Bloomberg. (Télam)