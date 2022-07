Las exportaciones de los complejos de soja y maíz de mayo se posicionaron como el segundo mejor registro histórico para ese mes al sumar despachos por US$ 3.465 millones, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En el mismo sentido, las exportaciones efectivas del algunos productos también culminaron "con varios récords históricos en términos de valor, producto de los elevados precios internacionales vigentes para la mayor parte de los commodities agroindustriales".

Así, los envíos al exterior de maíz en grano alcanzaron un valor de US$ 930 millones, mientras que los despachos de aceite de soja totalizaron US$ 901 millones y los de biodiesel US$ 211 millones, "alcanzando todos estos productos un máximo histórico para un mes de mayo", señaló la BCR.

Además, "para el caso del aceite de la oleaginosa, el valor alcanzado en términos de exportaciones marcó un récord mensual para cualquier mes de años anteriores, no solo para un mes de mayo", destacó la entidad bursátil.

MIRÁ TAMBIÉN Inician en La Quiaca la construcción del complejo de la segunda zona franca minorista del país

En cuanto a la harina/pellets de soja, el valor alcanzado sumó US$ 1.297 millones en el quinto mes del año y se ubicó así como el segundo mejor mayo de la historia, mientras que en contraposición con los demás productos, los embarques de porto de soja reportaron su peor mayo de los últimos 10 años con un valor registrado de US$ 126 millones.

De esta manera, "sólo entre estos 5 productos, las exportaciones de mayo sumaron US$ 3.465 millones, el segundo mejor registro mensual, sólo superado por mayo del 2013 cuando se exportó un total de US$ 3.492 millones entre estos productos". (Télam)