La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó hoy que las exportaciones de los cinco principales complejos granarios tendrán un incremento en 2024 del 33% respecto a lo proyectado para este año y alcanzarían los US$ 32.109 millones.

De esta manera, los despachos de oleaginosas y cereales, junto a sus derivados, sumarían US$ 7.759 millones respecto al cierre estipulado de 2023, que se ubicaría en 24.350 millones.

La entidad realizó dicha proyección "en base a las estimaciones actuales de intención de siembra, tomando rindes tendenciales para estimar producción, y los precios FOB vigentes para embarque en el próximo año".

De concretarse los estimado por la entidad bursátil rosarina, la participación de las exportaciones granarias alcanzaría una participación del 40% de los despachos totales para el próximo año, proyectadas en US$ 80.500 millones.

Además, "dado que durante el próximo año se vislumbra que será necesario importar un menor volumen de soja que en el actual, se requerirán menos divisas para estas importaciones lo que arroja que las exportaciones netas se incrementarían en US$ 10.500 millones respecto de este año".

Producto por producto, el complejo soja vería incrementado sus exportaciones en casi US$ 4.100 millones al alcanzar los US$ 18.451 millones, mientras que el maíz aumentaría los embarques en US$ 2.400 millones hasta los US$ 7.870 millones y en trigo sumaría US$ 1.400 millones hasta los US$ 2.900 millones.

"Esto se explica fundamentalmente por un incremento en los volúmenes proyectados a exportar que más que compensan la caída en los precios promedio de exportación proyectados para el año próximo", se explicó.

Así, en 2024 se exportarían cerca de 90 millones de toneladas entre granos, subproductos y aceites, casi 40 millones más que las 55 millones de toneladas estimadas para el año actual, explicó la BCR.

No obstante, la entidad remarcó que "a pesar de la mencionada caída en los precios, estos se mantienen en niveles superiores al promedio de los últimos años, lo que hace que el valor proyectado para 2024 se ubique como el 3ro más elevado de la historia, sólo por debajo de los años 2021 y 2022".

(Télam)