El entusiasmo inicial que este martes le imprimió al mercado cripto el fallo favorable a la empresa Grayscale -que le permitiría lanzar un fondo cotizado (ETF) basado en Bitcoin en Wall Street- parece haberse diluido, luego que la cotización global de las criptomonedas retrocedió 5% en los últimos dos días, para ubicarse en niveles similares a los que existían antes de que se conociera la noticia.

De manera específica, Bitcoin pasó de cotizar US$ 28.000 en las horas posteriores a la comunicación del fallo del tribunal de apelaciones, a menos de US$ 26.000 en la tarde de hoy, con una caída de 7% en apenas 48 horas.

Algo similar ocurrió con el mercado cripto en su conjunto que pasó de US$ 1,09 billones a US$ 1,02 billones en el mismo plazo, lo que implicó una pérdida de US$ 60.000 millones en capitalización de mercado, según datos del portal TradingView.

La expectativa de que un ETF de Bitcoin permita el ingreso de nuevos flujos de dinero, fundamentalmente de grandes fondos de inversión, inhabilitados por normativa a participar del mercado cripto en forma directa, pero sí a través de un ETF, es el argumento de los defensores de las criptomonedas para ilusionarse con una nueva subida de cotizaciones.

Sin embargo, la perspectiva de altas tasas de interés prolongadas y el escaso volumen de operaciones en el mercado cripto no alcanzó a vigorizar el precio de las criptomonedas, que están lejos de los máximos alcanzados a finales de 2021.

"Gran parte del interés en las criptomonedas ha abandonado el ecosistema", dijo Leo Mizuhara, fundador y director ejecutivo de la plataforma de gestión de activos institucionales de finanzas descentralizadas Hashnote, a Bloomberg.

"Incluso las personas que habían estado en el ecosistema durante mucho tiempo están comenzando a ser pesimistas", agregó.

El interés decreciente puede verse con claridad en el mercado de futuros, donde se advierte como el "interés abierto", o número total de contratos pendientes, está en niveles mínimos del último año.

Incluso las búsquedas en Google sobre Bitcoin, o la criptomoneda en general, han alcanzado mínimos de cinco años.

"Desde el punto de vista de la negociación, casi todos los indicadores que se puedan imaginar son más bajos", afirmó Stephane Ouellette, director ejecutivo de FRNT Financial Inc, una plataforma institucional centrada en activos digitales.

"Más allá de un puñado de grandes actores y mineros, el comercio está en niveles increíblemente deprimidos, algo especialmente pronunciado en Norteamérica", añadió.

Tras una subida del 80% en el primer semestre, el Bitcoin cayó un 13% en julio y agosto, y sigue cotizando a menos de la mitad de su máximo histórico de unos US$ 69.000 a finales de 2021.

La suba de los precios de los activos de riesgo -como las criptomonedas- suele estar vinculada a sólidos datos macroeconómicos, algo lejano ante los conflictos armados en Europa, las dudas de la economía china y los niveles de tasas de interés más altos en décadas que sostienen tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo.

"Todas las carreras alcistas están impulsadas por el dinero nuevo que entra en un mercado. En el caso del cripto, ¿de dónde va a venir ese dinero nuevo? No de los criptoinversores, que ya participan. Vendrá de los fondos macro, que por ahora tienen las manos ocupadas averiguando cuánto más pueden subir los rendimientos de los bonos", dijo Noelle Acheson, autora del boletín "Crypto Is Macro Now". (Télam)