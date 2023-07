La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, destacó la puesta en marcha de la Estación Transformadora (ET) Vivoratá de la línea de Alta Tensión Atlántica Sur y Atlántica Norte y afirmó que se trata de una "obra social clave" para toda la costa argentina, enteramente financiada por el Estado Nacional, que la "retomó luego de haber estado muchos años parada".

En diálogo con Télam Radio, Royon expresó su satisfacción al explicar que se trata de una obra que "se comenzó por el 2014, que tuvo muchos años parada y que se retomó" y agregó que "hacía 10 años que no se conectaba una línea de esta extensión al sistema”.

“Fue financiado enteramente por el Estado Nacional, porque este es el modelo en que nosotros creemos: un modelo de crecimiento y desarrollo productivo en el que la energía y la infraestructura es clave para que el país pueda crecer en todos rincones del interior del país”, destacó la funcionaria.

Afirmó que se trata de una obra de carácter "social clave para toda la costa argentina" que va a permitir tener "matriz más limpia" al "ingresar más energía renovable al sistema, de mejor calidad" y generar un "mayor crecimiento”.

Royon detalló que se trata de una obra de 444 kilómetros, en una línea de alta tensión de 500 kilovatios (kV) que va a permitir un mayor ingreso de energías renovables y sustituir generación de combustibles líquidos, gasoil, fuel oil, con el consecuente impacto ambiental.

“Va a permitir mejor calidad de servicio en toda la Costa", afirmó la funcionaria y agregó que la estación "está en una línea de alta tensión que va a interconectar Bahía Blanca y Mar del Plata, que tenían una limitación para seguir creciendo”.

Raverta y Royon

En este contexto, remarcó que es una obra de importancia porque va a sumar “calidad de servicio y va a permitir crecer habitacionalmente y también la industria”.

La línea, una de las obras más grandes de interconexión eléctrica de la última década, fue puesta en servicio el 6 de julio pasado.

La línea de Extra Alta Tensión (EAT) en 500 kV ET Bahía Blanca – ET Mar del Plata, de 444 kilómetros de largo, y la ET de 500/132 kV en Vivoratá, aportan 900 megavoltamperio (MVA) de potencia de transformación al Sistema Interconectado en tanto que la obra incluyó además la construcción de 185 km de línea en Doble Terna hacia la costa de Buenos Aires en 132 kV, y la ampliación de la ET Bahía Blanca. (Télam)