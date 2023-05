El Producto Bruto Interno (PBI) del conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) creció 0,4% durante el primer trimestre respecto de los últimos tres meses de 2022, informó hoy el organismo con sede en París.

De esta forma, el crecimiento del bloque de 38 Estados se aceleró ligeramente respecto del registrado a fines del año pasado, momento en el cual había crecido tan sólo un 0,2% trimestral, aunque sigue presentando un fuerte estancamiento desde que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia.

En el caso de las economías del G7 –que forman parte del organismo-, las mismas crecieron a un promedio del 0,3% en el primer trimestre, mismo porcentaje que en el periodo anterior.

El panorama es disímil entre estos países: mientras que el PBI comenzó a crecer con mayor velocidad en Canadá (+0,6%), Italia (+0,5%), Japón (+0,4%) y Francia (0,2%) tras cerrar el 2022 estancados o en contracción, como el caso italiano; la economía se desaceleró en Estados Unidos (+0,3%, contra el 0,6% del último trimestre de 2022).

MIRÁ TAMBIÉN Economía otorga asistencia financiera por $ 490 millones a pymes para capacitación

Por otro lado, en Reino Unido el crecimiento no mostró mayores cambios y se mantuvo en 0,1%, y Alemania dio un vuelco, manteniéndose invariable tras caer 0,5% en el periodo previo.

Otro punto en el cual las potencias divergen es en las causas de la expansión.

Según los datos publicados por su organismo estadístico, el crecimiento de Japón se vio especialmente impulsado por la demanda doméstica (+0,7%) pero sufrió, como contraparte, una caída en las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones).

Francia, en tanto, tuvo su motor en las exportaciones netas con un crecimiento de 1,1% en exportaciones y una caída de 0,6% en importaciones; mientras que en Estados Unidos si bien se aceleró el consumo (+0,9% contra +0,3% del trimestre previo), hubo una deceleración en la inversión de inventarios.

MIRÁ TAMBIÉN El Indec difunde la actividad económica de marzo

Por otra parte, Reino Unido tuvo como viento en contra al menor gasto público y al mayor déficit comercial; Italia se vio impulsada por las exportaciones netas y la demanda doméstica; mientras que en Alemania crecieron las inversiones y las exportaciones, pero cayó el gasto público y el consumo privado.

El reporte de la OCDE también hizo énfasis en los países miembros del organismo que se encuentran geográficamente cercanos a la guerra en Ucrania.

En este caso tampoco se encuentra un patrón común: Lituania (-3,0%) y Hungría (-0,2%) registraron contracciones, mientras que creció en Polonia (+3,9%) y Eslovaquia (+0,2%).

Entre los demás países del bloque que presentaron datos del primer trimestre, hubo crecimiento en Portugal (+1,6%), Colombia (+1,4%), México (+1,3%), y Finlandia (+1,1%); mientras que se contrajo en Irlanda (-2,7%).

Pese a un estancamiento generalizado, el PBI promedio en el área de la OCDE ya superó largamente el de la pre-pandemia, situándose 4,5% por encima del registrado en el último trimestre de 2019.

No obstante, existen casos individuales notables en el cual aún no se alcanzó dicho hito: las economías de Reino Unido, Alemania, España y Republica Checa son las únicas en el bloque que todavía no lograron volver a sus niveles previos a la pandemia hasta el momento.

(Télam)