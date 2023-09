La deuda de hogares, empresas, bancos y gobiernos en todo el mundo alcanzó un récord de US$ 307.100 millones en la primera mitad del año, tras llegar a US$ 297.000 millones al cerrar 2022, informó hoy el Instituto Internacional de Finanzas (IIF).

De esta forma la deuda llegó a representar 336% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y sigue su tendencia alcista: hace una década atrás, su monto total era de US$ 100.000 millones.

El mayor crecimiento de la deuda en lo que va del año fue en las economías avanzadas, donde se expandió 80% y creció de US$ 199.400 millones a mediados de 2022 a US$ 207.000 millones un año después.

En tanto, en las economías emergentes el volumen de deuda creció, pero a menor ritmo, de US$ 97.800 millones a US$ 100.000 millones.

Entre las potencias, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Francia son los países que más se endeudaron, mientras que China, India y Brasil encabezaron la lista entre los emergentes.

Por sectores económicos, el IIF señaló que, a nivel global, los hogares aumentaron su deuda hasta US$ 57.700 millones (+2,8% anual), las empresas acumularon US$ 90.200 millones (+2,4%), y los gobiernos llegaron a los US$ 87.300 millones (+3,56%).

En tanto, la deuda del sistema financiero mundial pasó de US$ 68.300 millones a US$ 71.900 millones.

Parte del motivo del aumento de la deuda –indicó el IIF- radicó en el endurecimiento de las condiciones de financiación y la suba de tasas, que conlleva mayores costos de financiación para los estados.

Esto también derivó también en una “notable desaceleración” en la entrega de créditos a familias y empresas.

Aun así, la expansión de los mercados de crédito privado continúa a pesar de la inestabilidad desatada por el Silicon Valley Bank o Credit Suisse a inicios de año.

La carga de deuda de los consumidores "permanece en niveles mayormente manejables" en las economías avanzadas, lo que daría margen adicional a los bancos centrales para subir más las tasas de interés si la inflación prosigue, según indicó el IIF en un informe citado por la agencia DPA.

En referencia a la deuda gubernamental, el organismo advirtió que la "arquitectura financiera internacional no está adecuadamente equipada para soportar niveles de deuda nacional insostenibles".

Respecto al porcentaje de deuda sobre el PIB mundial, el mismo se situó en 336%, dos puntos más respecto al último trimestre de 2022.

"Después de observar caídas durante siete trimestres consecutivos, el ratio de deuda-PIB mundial ha retomado su senda alcista en los primeros dos trimestres del año”, señalaron.

En ese sentido, señalaron que el porcentaje sigue estando contenido por la aceleración inflacionaria en el mundo y que, una vez que las presiones salarios y de precios se moderen, la tasa cierre el año en 337%. (Télam)