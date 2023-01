La deuda externa del sector privado alcanzó los US$ 91.364 millones al cierre del tercer trimestre de 2022, el nivel más alto que se tenga registro, luego de que la deuda comercial creciera casi US$ 16.000 millones en comparación al mismo período de 2021 ante el aumento en la prefinanciación de importaciones de bienes y servicios por casi US$ 9.000 millones en los 12 meses previos.

En contrapartida, la deuda financiera de las empresas -la que comprende las obligaciones negociables y otros títulos emitidos por las empresas para conseguir crédito en el mercado de capitales- alcanzó su punto más bajo desde 2017, al alcanzar los US$ 39.098 millones, unos US$ 7.000 millones por debajo del máximo que habían alcanzado en septiembre de 2019.

En total, la deuda externa del sector privado alcanzó los US$ 91.364 millones a finales de septiembre último (US$ 52.266 millones de deuda comercial y US$ 39.098 millones de deuda financiera) y registró una suba trimestral de US$ 7.128 millones, explicada por el incremento de la deuda comercial en US$ 7.692 millones, compensada parcialmente por US$ 565 millones de cancelaciones netas de deuda financiera en el tercer trimestre.

"Con respecto al mismo trimestre de 2021, la deuda externa mostró un incremento de USD 12.517 millones, explicado por el aumento de la deuda comercial por US$ 15.076 millones mientras que la deuda financiera mostró una baja de US$ 2.559 millones", según datos del Informe Deuda Externa Privada que publicó hoy el Banco Central (BCRA).

La deuda de importaciones de bienes fue el tipo de deuda más importante, con un nivel de US$ 31.113 millones, seguido por los préstamos financieros con US$ 23.072 millones y por los títulos de deuda en manos de no residentes con un stock de US$ 14.653 millones.

Siguiendo en orden de magnitud, la deuda por exportaciones de bienes se ubicó en US$ 10.647 millones, su valor máximo desde inicio de la serie, con una suba de US$ 4.797 millones con respecto al trimestre previo y de US$ 4.142 millones comparado con el mismo periodo del 2021, aumento explicado por el impacto del “Programa de Incremento Exportador”, popularmente conocido como "dólar soja".

También fue un máximo histórico para la deuda externa por importaciones de bienes, explicada por el cambio de normativa del BCRA que hizo que las empresas importadoras debieran conseguir financiamiento por un plazo de 180 días de los productos que traían al país.

En el caso de la deuda financiera, la última vez que estuvo por debajo de los US$ 39.000 millones había sido en el último trimestre de 2017, cuando se aceleró un proceso de endeudamiento en dólares -sobre todo a través de préstamos financieros- que pasó de US$ 38.483 millones a US$ 45.675 millones entre el último trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2019, equivalente a una suba de 18,69%.

El 16 de septiembre de 2020 el BCRA dispuso una serie de lineamientos bajo los cuales las empresas del sector privado iniciaron procesos de reestructuración de su deuda financiera -no así la comercial- nominada en dólares, que permitiera acomodar su perfil de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios.

"En este contexto, las renegociaciones registradas durante el tercer trimestre de 2022 impactaron en menores compras netas en el mercado de cambios por unos USD 556 millones respecto de los vencimientos originales para ese mismo periodo. De esta manera, se acumularon menores pagos netos por unos USD 4.000 millones desde la emisión de la norma original hasta fines de septiembre de 2022", detalló el BCRA en el informe. (Télam)