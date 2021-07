La deuda externa del sector privado alcanzó los US$ 79.259 millones a fin de marzo de 2021 y registró su primer aumento trimestral (2,02%) desde agosto de 2019, explicada en su totalidad por un mayor endeudamiento comercial para prefinanciar exportaciones y adquirir insumos para la producción, informó hoy el Banco Central (BCRA).

En ese sentido, la deuda comercial aumentó US$ 1.861 millones (5,3%) y alcanzó los US$ 36.744 millones al cierre del primer trimestre del año, mientras que la deuda financiera se redujo en US$ 288 millones (-0,8%) y alcanzó los US$ 42.515 millones.

Según detalló el BCRA, el mayor dinamismo de las ventas externas ​impulsó la deuda por exportación de bienes que totalizó US$ 6.232 millones y aumentó US$ 817 millones (15,1%) con respecto al trimestre previo, fundamentalmente de la mano del sector de productos alimenticios, cuyos compromisos de este tipo crecieron US$ 703 millones.

También se vio traccionada por la recuperación del comercio mundial la deuda por importaciones de bienes, que creció US$ 787 millones (3,7%) con respecto al cierre de 2020 y totalizó US$ 22.362 millones al final del primer trimestre de 2021.

En contraposición, la deuda financiera de las empresas acumuló su sexto trimestre consecutivo de cancelaciones netas con el exterior que, en el primer trimestre del año, fueron de US$ 288 millones (-0,8%) hasta alcanzar los US$ 42.515 millones.

La cancelación de compromisos financieros estuvo explicada principalmente por la caída de depósitos de no residentes en entidades financieras locales por US$ 274 millones, seguido por la cancelación neta de préstamos financieros por US$ 183 millones, mientras que se registraron colocaciones netas de títulos de deuda por US$ 161 millones.

El 16 de septiembre último, el Banco Central emitió la Comunicación "A" 7106 que fijo una serie de lineamientos para que las empresas del sector privado que tuvieran vencimientos de deuda financieras superiores a US$ 1 millón al mes iniciaran una refinanciación de sus compromisos en dólares que permitiera acomodar su perfil de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios.

"En este contexto, las renegociaciones registradas durante el primer trimestre de 2021 de unas 19 empresas impactaron en menores compras netas en el mercado de cambios por unos USD 413 millones respecto de los vencimientos originales para ese mismo periodo", aseguró el BCRA en el "Informe sobre Deuda Externa Privada" publicado hoy.

Desagregado por tipo de operación, la deuda financiera no instrumentada como títulos (básicamente préstamos financieros) es el tipo de deuda más importante con una posición de US$ 26.552 millones, seguido por la deuda de importaciones de bienes (US$ 22.362 millones) y la deuda por títulos valores en manos de no residentes, con un stock de US$ 15.963 millones.

En último orden figuran la deuda por servicios, que se ubicó en US$ 8.151 millones, y la deuda por exportaciones de bienes, que totalizó una posición de US$ 6.232 millones a fines de marzo de este año. (Télam)