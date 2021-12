La deuda externa bruta alcanzó en el tercer trimestre del año a US$ 268.416 millones, por debajo de los US$ 276.686 millones de igual período del 2019, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo informó hoy el resultado de la Balanza de Pagos, que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior, el cual dejó un superávit de US$ 3.287 millones al cierre de julio-septiembre de este año, frente a los US$ 1.177 millones de igual período del 2020.

El Indec estimó también que el dinero o inversiones que los argentinos tienen en el exterior o en otra divisa que no sea el peso, ascendían a US$ 268.416 millones, contra los US$ 272.852 millones de julio-septiembre del año pasado.

Al 30 de septiembre de 2021, las reservas internacionales alcanzaron US$ 42.911 millones, lo que implica un incremento de US$ 474 millones con respecto al trimestre inmediato anterior, resultado de un aumento en las reservas internacionales por transacciones de balanza de pagos de US$ 452 millones y de US$ 22 millones resultante de cambios de paridades entre monedas.

(Télam)