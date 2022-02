La cuenta corriente cambiaria registró en enero un déficit de US$ 471 millones, por los saldos negativos de US$ 909 millones en el sector “Ingreso primario” y de US$ 683 millones en “Servicios”, parcialmente compensados por los superávits de US$ 1.101 millones en concepto de “Bienes” y de US$ 20 millones en “Ingreso secundario”, según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA).

La cuenta corriente cambiaria muestra los ingresos y egresos de moneda extranjera originados por operaciones de comercio exterior de bienes y servicios, ingreso primario (incluye intereses, utilidades y dividendos y otras rentas) recibidos o pagados e ingreso secundario (incluye a las transferencias personales y otras transferencias corrientes).

"La economía doméstica y mundial continúa transitando una recuperación gradual a partir de la crisis sanitaria y económica que significa la pandemia de Covid-19, la cual impactó tanto en el nivel de actividad global como local, en los flujos de comercio y en los movimientos de capitales", explicó la autoridad monetaria, que recordó que en los últimos meses "perfeccionó la regulación cambiaria con el fin de promover una asignación de divisas más eficiente".

En este contexto, indicó el informe, los clientes de las entidades compraron en el mercado de cambios US$ 289 millones, US$ 161 millones (adicionales a los pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local por US$ 51 millones) al BCRA y US$ 77 millones a las entidades.

MIRÁ TAMBIÉN Domínguez sostuvo que todavía no se pueden calcular los daños en Corrientes por los incendios

En el primer mes del año, el “Sector real” fue vendedor neto de moneda extranjera por US$ 568 millones, liderado por “Oleaginosas y cereales”, que registró ingresos netos por US$ 2.573 millones, con un aumento interanual de 26%; mientras que el “Sector real excluyendo Oleaginosas y cereales” fue comprador neto por US$ 2.005 millones, destinadas principalmente a realizar pagos de importaciones de bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera.

Por su parte, las “Personas humanas” compraron US$ 506 millones, US$ 283 millones para atender gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes; y US$ 184 millones para atesoramiento; en tanto, el sector “Inversores institucionales y otros”, tanto residentes como no residentes, efectuó compras netas en el mes por US$ 216 millones.

Click to enlarge A fallback.

En el mes, la cuenta financiera cambiaria del “Sector privado no financiero” tuvo un déficit de US$ 390 millones, destacándose las cancelaciones netas de deuda financiera por US$ 435 millones; mientras que las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del “Sector financiero” resultaron superavitarias en US$ 79 millones, destacándose la disminución por US$ 136 millones de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios.

Por su parte, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del “Gobierno general y BCRA” resultaron deficitarias en US$ 1.088 millones, principalmente por el pago de vencimientos de capital con el Fondo Monetario Internacional por US$ 714 millones y pagos a Organismos Internacionales y otros bilaterales por US$ 261 millones.

MIRÁ TAMBIÉN La Argentina pagó US$190 millones al Club de Paris tal como acordó en junio del año pasado

Asimismo, en enero las reservas internacionales del BCRA disminuyeron US$ 2.074 millones, finalizando el mes en un nivel de US$ 37.589 millones. (Télam)