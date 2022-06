El precio de la soja retrocedió hoy US$ 5 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al cerrar en US$ 400 la tonelada, mientras que el maíz y el trigo disponibles operaron sin cambios en US$ 255 y US$ 350, respectivamente.

De esta forma, por la oleaginosa con entrega contractual y para la fijación de mercadería se ofrecieron US$ 400 por tonelada, una caída de US$ 5 entre jornadas, mientras que en moneda local la descarga inmediata y las fijaciones se ubicaron a la baja en $ 48.920 la tonelada.

En tanto, el trigo disponible para la entrega desde el 20/6 se negoció estable a US$ 350 por tonelada; la entrega en el mes de agosto se pactó a US$ 350 por tonelada, una merma de US$ 5 con relación a la anterior jornada; y la entrega en septiembre cerró también en US$ 350, lo que implicó una caída de US$ 10 entre ruedas.

Finalmente, para el cereal de la nueva campaña se ofrecieron US$ 300 para la entrega en enero y febrero y US$ 305 para la entrega en marzo.

Por su parte, el maíz con entrega hasta el 24/06 permaneció en US$ 255 la tonelada; la descarga en julio se pactó a US$ 245, una baja de US$ 5; y la entrega en agosto retrocedió US$ 10 hasta los US$ 245.

Luego, septiembre se ubicó en US$ 246, una rebaja de US$ 9 respecto a ayer; octubre en US$ 247, US$ 3 por debajo de la ronda precedente.

Respecto al maíz de la cosecha 2022/23, no se registraron ofrecimientos.

El girasol disponible se negoció en US$ 550 por tonelada, un retroceso de US$ 50 sobre la jornada anterior, y el tramo diciembre-marzo del 2023 se sostuvo sin modificaciones en US$ 450.

Por último, en el mercado de sorgo las entregas contractual y en el mes de julio permanecieron en US$ 240 por tonelada. (Télam)