La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó hoy la creación del Fondo Común de Inversión Cerrado Adblick Granos Plus, denominado en dólares, destinado a financiar proyectos agropecuarios diversificados por zonas geográficas y cultivos para el mercado interno y la exportación.

La iniciativa prevé una oferta pública de cuotapartes por un monto máximo global de hasta US$ 100 millones, con un plazo de seis años, y la emisión del primer tramo será por un valor de entre US$ 3 y US$ 15 millones.

“Esta herramienta contempla la inversión en activos, con o sin oferta pública, para el financiamiento de la actividad agropecuaria, con criterios de riesgo como la diversificación, las zonas geográficas que involucren a más de una provincia; cultivos de verano y de invierno; y diferentes canales de comercialización”, detalla la CNV a través de un comunicado de prensa.

Además, el instrumento está abierto a financiar sociedades y servicios de pequeñas y medianas empresas (pymes), así como también fideicomisos, dedicados a la explotación agropecuaria.

MIRÁ TAMBIÉN La Bolsa porteña opera con una suba de 0,10%

Este fondo tiene como órganos activos a Allaria Ledesma Fondos Administrados Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión SA, sociedad gerente, y al Banco COMAFI, sociedad depositaria.

Por otra parte, cuenta con calificación de riesgo AA-(ccn), que es la que reciben los fondos con muy buena capacidad de desempeño, administración, operatividad y rendimiento, según la Calificadora de Riesgo de la Universidad Tres de Febrero. Mientras que las cuotapartes serán listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

De esta manera, se da continuidad a la agenda de la CNV de multiplicar las opciones de financiamiento en el mercado de capitales, con impacto en las economías regionales, impulso de la producción y el trabajo. (Télam)