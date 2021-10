La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) definió en su Asamblea General Anual la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la gestión Institucional de la cámara durante el próximo año y ratificó a Fabián Quiroga como presidente.

Acompañarán a Quiroga, Patricio Gunning como vicepresidente 1°; Axel Labourt, vicepresidente 2°; Horacio Silva, vicepresidente 3°; Gustavo Portis, secretario; Nahuel Lo Cane, tesorero; Sebastián Gentile, protesorero; Roman Bartomeo, vocal titular 1°; Marisa Uliveto, vocal titular 2°; María Agustina Veiga, revisor de Cuentas; y Felipe Mc Loughlin, revisor de Cuentas Suplente.

"Con esta nueva Comisión Directiva ratificamos el camino emprendido con el plan Casafe 2020-2025. Continuaremos trabajando con el propósito de promover una agricultura sostenible, a través de las buenas prácticas, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías", afirmaron desde la entidad.

---

Superficie destinada a siembra de maíz rondará 1,56 millones de hectáreas en zonas sur, centro y centro oeste bonaerense y La Pampa

La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (Bcpbb) estimó que la superficie destinada a la siembra de maíz será de 1,56 millones de hectáreas durante la nueva campaña en las zonas de influencia de dicha esta entidad, que comprende a los distritos suroeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires y sectores de La Pampa.

Así lo indicó el último informe de maíz elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de la entidad quien sostuvo que "la superficie destinada al cereal en los 45 partidos del área de influencia de la Bolsa sería de 1,56 millones de hectáreas, con una suba del 3%" respecto a la temporada anterior.

A nivel nacional el informe señaló que "el avance de siembra es del 26,3% de las 7,1 millones de hectáreas proyectadas".

---

Diputados fue escenario de un debate sobre litio y recursos estratégicos

Con la participación de especialistas se desarrolló en la Cámara de Diputados la II Jornada de diálogo "Litio en Argentina: Escenario actual y perspectivas de futuro", organizado por la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo (OCAL).

En ese marco, diversos especialistas expusieron "con el fin de incrementar el conocimiento sobre los procesos de explotación, producción e industrialización del litio en un contexto que contempla la mirada ambiental y territorial, la inserción de nuestro país en las cadenas globales de valor y el eslabonamiento científico tecnológico".

Deborah Pragier, coordinadora Académica de Posgrado y profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Martín, dijo que "tenemos que trabajar en el desarrollo de un proyecto de litio responsable, que sea responsable social y ambientalmente requiere de pasos y el primero es una consulta previamente informada y atada necesariamente al paradigma de interculturalidad".

Del encuentro, participaron además el diputado Germán Martínez (Frente de Todos), Victoria Flexer (Universidad Nacional de Jujuy-CONICET), Bruno Fornillo (Universidad Nacional de Buenos Aires-CONICET), Martina Gamba (Universidad Nacional de la Plata – CONICET), Fabiana Gennari (Instituto Balseiro-Universidad Nacional de Cuyo, CNEA-CONICET), Federico Nacif (Universidad Nacional de Quilmes) y Carlos Ochoa (INVAP).

---

Formarán jóvenes técnicos para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico del agro

El Gobierno nacional prevé invertir más de US$ 800.000 en un programa de formación de jóvenes técnicos y técnicas, capaces de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico del sector agropecuario en distintas provincias.

En tal sentido las autoridades tienen en preparación una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará recursos no reembolsables por US$ 500.000, a los que el fisco añadirá otros US$ 330.000.

Como objetivo específico, adelantó el organismo, se prevé el fortalecimiento de capacidades y saberes tecnológicos para jóvenes del segundo ciclo de la Educación Técnico Profesional (ETP).

El programa también prevé la construcción de "redes intersectoriales público privadas y comunidades que den marco a iniciativas innovadoras de jóvenes estudiantes y egresados de la ETP".

---

Detectan elevados recursos de litio en proyecto de minera canadiense en Salta

La compañía canadiense Arena Minerals Inc. dio a conocer los resultados de la primera estimación de recursos realizada en su proyecto de litio Sal de la Puna, ubicado en la cuenca de Pastos Grandes, en la provincia de Salta, y destacó que los datos relevados constituyen "una base sólida" para desarrollar su modelo comercial.

El recurso mineral inferido es de 106.000 toneladas de metal litio, equivalentes a 560.000 toneladas de carbonato de litio, según establecieron las empresas Hydrominex Geoscience (Australia) y Tuareg Geological Services SRL (Argentina).

Todos los recursos minerales reportados se encuentran dentro de una superficie de 690 hectáreas contenidas dentro del bloque Almafuerte, lo que representa el 6,3% de las propiedades de Arena en la cuenca. (Télam)