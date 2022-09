La Cámara de Diputados se aprestaba esta noche a aprobar un proyecto de ley que busca prorrogar por cinco años la vigencia de los impuestos, a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque, y del Monotributo, Capital de la Cooperativa y adicional de Cigarrillo que vencen a fines de 2022, que representan 32% de la recaudación impositiva actual.

El debate se inició pasadas las 21,30, luego de la aprobación del Consenso Fiscal 2022, y se estima que la votación se realizará antes de la medianoche dado que se resolvió entre los diferentes bloques acortar la lista de oradores para intervenir en el tratamiento.

El proyecto fue incluido en el temario luego de que el oficialismo decidiera anoche pedir ampliar la citación para incorporar esta iniciativa clave que se debate en la misma jornada en que ingresa el Presupuesto 2023 diseñado por el Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa, y cuya recaudación ya fue incluida en las previsiones de gastos y recursos para el próximo año.

La bancada del Frente de Todos -conducida por Germán Martínez- resolvió incluir este tema luego de asegurarse tener los votos para aprobar la extensión de estos impuestos ya que decidió incluir algunos cambios dentro del dictamen para separar la votación de la prórroga con la de asignaciones especiales como lo pedían bloques opositores, informaron fuentes parlamentarias.

El FDT tiene 117 votos y ya tiene asegurado al menos una docena más al obtener el respaldo de Provincias Unidas, Interbloque Federal, MPN, y los radicales que responden a los mandatarios de la UCR de Jujuy, Gerardo Morales; Corrientes, Gustavo Valdés, y Mendoza, Rodolfo Suárez.

En cambio, el Interbloque de Juntos por el Cambio rechaza el dictamen de mayoría porque quiere incluir modificaciones en el impuesto de Bienes Personales y en el impuesto al Cheque.

En el inicio del debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), dijo que "este proyecto que estamos tratando no es ni más ni menos que el de solvencia del Estado, porque el 31 de diciembre vencen impuestos que son fundamentales en el esquema de distribución de nuestro sistema tributario, además de que la mayoría de estos impuestos son coparticipables".

"Qué pasaría si esto no se prorrogara y tuviéramos que afrontar un cese de este impuesto, si en un eventual escenario no se aprobara esta prórroga los impactos serían terribles, no solo sobre las finanzas nacionales, sino sobre las de las provincias y las de los municipios", advirtió.

Desde el oficialismo, Susana Landriscini, de Rio Negro, precisó que la posición de su bancada "no es técnica, sino política, y va en relación a lo que en los últimos tiempos hemos venido escuchando en la comisión de Presupuesto de parte de algunos sectores de la oposición sobre los tributos y las asignaciones especificas que se implementan".

Por Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, del PRO, señaló: "No tenemos una objeción hacia estos impuestos que hacen en buena parte a los financiamientos de Nación y provincias, y, quizás el impuesto a las Ganancias es el más progresivo que tenemos".

"Lo que planteamos es una objeción de término político a avalar con nuestro voto una serie de medidas que ha implementado este gobierno desde que asumió, como por ejemplo lo que contempla en el Consenso Fiscal, votado recientemente",. agregó.

El diputado del PRO, completó diciendo: "queremos insistir en nuestro dictamen que prorroga los impuestos más fundamentales y las asignaciones especificas, porque la mayoría van a financiar a la Anses; pero pedimos que se dé marcha atrás con las alícuotas de bienes personales porque han significado un retroceso en la recaudación por la salida del país de grandes patrimonios".

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone la extensión por cinco años de los impuestos de Ganancias y el Cheque, el Monotributo, de capital cooperativa y el adicional de Emergencia de los cigarrillos, mantener la vigencia hasta 2023 del Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Otros de los impuestos que el Gobierno quiere extender son las asignaciones específicas en el IVA, como el impuesto a los pasajes al exterior previstos en la ley 25.997 con el cual se sostiene el Fondo Nacional del Turismo.

La iniciativa girada por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete Juan Manzur; y la exministra Silvina Batakis; es otro de los proyectos clave junto al Presupuesto 2023 que se está diseñando en la cartera que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa.

La extensión de estos impuestos es fundamental para el Gobierno nacional porque se trata de un conjunto de tributos cuya recaudación es vital para sostener las políticas públicas de la Nación y las provincias, debido a que la mayoría de ellos son coparticipables.

Este paquete de impuestos fue prorrogado a fines de 2017 durante el Gobierno de Mauricio Macri por el término de cinco años y ahora el Poder Ejecutivo propone extenderlo otro lustro. (Télam)