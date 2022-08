El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que CAF-Banco de Desarrollo de América Latina confirmó un desembolso de US$ 6.740 millones para obras de infraestructura, de los cuales se desembolsarán US$ 325 millones en agosto.

Así lo anunció el jefe de Estado mediante su cuenta de Twitter, en la que precisó que se trata de "seis contratos de préstamo, más uno de garantía para la provincia de Buenos Aires".

"Me reuní con autoridades de la CAF y me confirmaron un desembolso total de US$ 740 millones para obras e infraestructura en la Argentina", informó esta noche el Presidente desde Colombia, donde asistió a la asunción de Gustavo Petro.

En ese marco, y previo a emprender el viaje de regreso a la Argentina, Fernández se reunió con las autoridades de CAF para repasar la agenda de financiamiento que ese organismo de crédito tiene con el país.

Como parte de esa agenda, los directivos de CAF le confirmaron la puesta en marcha de los programas que "consisten en la ampliación y mejora de infraestructura escolar, recuperación y desarrollo de complejos agroexportadores".

También se incluye el financiamiento para "apoyo al sistema vial argentino, al plan Argentina contra el Hambre y a la acción ambiental y climática en nuestro país".

(Télam)