La cadena de valor del sector del acero en América latina analizará los días 17 y 18 de noviembre en San Pablo, Brasil, "El futuro de la industria en un mundo sustentable", en el Alacero Summit 2021, edición virtual en la que participarán expertos de la región y el mundo.

Darán su visión sobre la actualidad y los próximos desafíos y oportunidades para que el sector del acero siga trabajando en ser una industria innovadora, responsable con el cuidado del ambiente y generadora de empleo de calidad y desarrollo integral para sus comunidades en toda la región.

Entre ellos, estarán Jeffrey Sachs, director de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unida; Xavier Sala-Martin, profesor de Economía de la Universidad de Columbia y autor del Índice de Competitividad Global; Moises Naim, director de Foreign Policy (1996 - 2010) y autor del best-seller "The End of Power"; y Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (2005 –2020) y Managing Director de Allen & Co LLC.

Además, Susan Segal, CEO Council of Americas, hablará sobre el panorama político, social y económico de Latinoamérica, y Marcelo Spinelli, VP de Vale, se referirá a la Sustentabilidad de la Cadena de Valor; y entre los principales oradores del sector se destacan Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal, y Paolo Rocca, CEO de Techint.

---

Fabián Castillo seguirá al frente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad

El dirigente empresario Fabián Castillo fue reelegido hoy por unanimidad como presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), durante la Asamblea General Ordinaria en la que también se designaron 18 consejeros titulares y 15 consejeros suplentes para el Consejo Directivo de la institución.

"Hoy es un día histórico para todos nosotros, porque después de un año de intenso trabajo y gestión ininterrumpida, y aún frente a los durísimos desafíos a los que nos enfrentó esta pandemia, logramos tener una Fecoba diferente, con dos sedes activas, una representación fortalecida ante nuestros asociados y una destacada agenda de coordinación con todos los sectores involucrados en la actualidad pyme que nos permitió reforzar el compromiso como institución para dar respuestas ante la difícil situación que golpeó y todavía golpea a las pequeñas y medianas empresas", dijo Castillo en un comunicado de prensa.

El dirigente empresario, también vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), subrayó que con su continuidad la entidad reafirma "este compromiso con total responsabilidad y multiplicamos los esfuerzos para acompañar, como venimos haciéndolo día a día, a las más de 200 entidades adheridas a nuestra Federación".

---

Las obras para la transformación en autopista de la ruta nacional 33 entre Bahía Blanca y Tornquist supera el 45% de ejecución

La construcción de la autopista Bahía Blanca-Tornquist, un proyecto que beneficiará a más de 4.500 personas que utilizan este corredor a diario y agilizará el traslado de productos regionales hacia los puertos de Bahía Blanca, registra un avance del 45 por ciento de avance, según un informe difundido hoy por Vialidad Nacional.

La transformación en autopista de la Ruta Nacional 33 entre Bahía Blanca y Tornquist, es financiado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, a partir de una inversión superior a los $5.900 millones.

A lo largo de sus 33 km de extensión, la nueva autopista tendrá 103 alcantarillas transversales y 28 laterales, cinco nuevos intercambiadores a distinto nivel (tipo diamante) y otro adicional en la intersección con la avenida Sesquicentenario.

Actualmente, los principales trabajos consisten en la conformación de terraplenes en determinados tramos de las calles transversales a la autopista, el corrimiento de las líneas de baja tensión y la construcción del sistema de alcantarillados.

---

Impulsan que pymes bonaerenses accedan a moratoria por deudas de infracciones laborales

El Ministerio de Trabajo bonaerense ofreció una charla para miembros del Corredor Productivo Norte bonaerense de la Unión Industrial Argentina sobre los alcances de la Moratoria 2021 para pequeñas y medianas empresas, recientemente extendida hasta fin de año.

Autoridades de la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal (STAyL) expusieron, a través de videoconferencia y por espacio de dos horas, los beneficios del régimen de regulación de deudas por infracciones laborales y de seguridad e higiene.

La moratoria comprende a pymes, micro, pequeñas y medianas empresas cuya actividad principal fuera declarada afectada por la pandemia de Covid-19.

(Télam)