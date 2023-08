La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) celebró hoy el cumplimiento del 68% de la meta del Programa de Incremento Exportador IV. Según informó la entidad, las operaciones de cambio celebradas en el Mercado Abierto Electrónico bajo el marco del dólar agro superaron este miércoles los US$ 208 millones. Asimismo, indicaron que desde su inicio el 24 de julio, la cuarta instancia del programa acumula más US$ 1.356 millones de dólares, lo que representa el 68% del objetivo propuesto por el Ministerio de Economía de US$ 2.000 millones. En busca de divisas, el Gobierno lanzó oficialmente un tipo de cambio diferencial de $340 para economías regionales que estará vigente hasta el 31 de agosto próximo, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central. La decisión, que se tomó en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), se formalizó por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 378/2023. También, la autoridad monetaria instrumentó los mecanismos necesarios para que el resultado de toda liquidación de divisas que se concrete en el marco del presente Programa sea a opción del exportador: Acreditado en una cuenta especial cuya retribución se determine en función de la evolución del tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 del Banco Central, pudiendo quedar abiertas sin fecha de vencimiento; o aplicado a la suscripción directa de Letras Internas de ese Banco en dólares liquidables en pesos. Para el caso de los sujetos que efectúen operaciones de exportación de mercaderías que requieran de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), se consideran incluidas, en el marco de lo dispuesto en esta medida, aquellas previas o posteriores a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, aún sin estar perfeccionadas, así como la compraventa con precio en pesos "a fijar", puntualizó el DNU. Asimismo, la Secretaría de Agricultura podrá disponer la prórroga automática adicional de las DJVE con fecha de embarque, hasta el 30 de septiembre de 2023 inclusive, de las mercaderías que considere, por un plazo de 240 días corridos. El Ministerio de Economía fue autorizado a emitir una Letra en dólares, a diez años, que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central por el mismo período y cuyos intereses se cancelarán semestralmente. El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que el aumento en la oferta de divisas "contribuye a aliviar el impacto negativo en las importaciones locales por la suba en los precios de combustibles y la energía que afecta severamente la disponibilidad de reservas externas, considerando el contexto internacional actual". Por tal motivo, consideró necesario "continuar la implementación de políticas que tiendan al fortalecimiento de las reservas del Banco Central, estimulando la generación de ingresos genuinos del Estado Nacional, producto de la exportación de mercaderías con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional". SL/JC/SPC NA