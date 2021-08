La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) celebró hoy su 137 aniversario, con un acto presencial y virtual encabezado por el presidente de la entidad, Daniel Nasini; el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

En su exposición, Nasini afirmó que "en estos tiempos difíciles la agroindustria siguió motorizando la actividad económica, permitiendo mantener al país en marcha y con una balanza comercial equilibrada".

"Para aumentar la producción, agregar valor, generar trabajo y riqueza, de forma sustentable y sostenida en el tiempo se requiere de condiciones mínimas que lo hagan viable", planteó el titular de la BCR.

En ese sentido, señaló que "desde el Consejo Agroindustrial Argentino venimos impulsando un proyecto de ley para generar incentivos a la inversión agroindustrial durante la próxima década y sentar así las bases del despegue nacional".

MIRÁ TAMBIÉN Frederic y Marcó del Pont cerraron encuentro sobre investigación de delitos económicos y contrabando

"Las suspensiones de exportaciones o los límites a los volúmenes exportables de varios productos, son claramente contrarias a esos objetivos, causan incertidumbre y frenan la inversión", lamentó.

Por otra parte, consideró "imperioso" acelerar la nueva licitación del dragado y balizamiento de la hidrovía, y que ésta "se encuentre adjudicada durante el segundo semestre del año próximo a una empresa con real y comprobada experiencia".

En otro orden, Nasini planteó el "profundo desacuerdo" de la entidad con la sanción de la nueva Ley de Biocombustibles que reduce los cortes de biodiesel y bioetanol en combustibles, "poniendo en riesgo las inversiones realizadas y los puestos de trabajo".

A su turno, Basterra agradeció al sector y destacó que "no paró y no solo no paró, sino que el año pasado (en medio de la primera ola de coronavirus), salvo por la seca, estuvimos muy próximos por tener una siembra récord".

MIRÁ TAMBIÉN Cámaras empresarias impulsan la creación de una aplicación para impulsar las ventas en La Rioja

"Hoy estamos en los albores de un nuevo récord y eso marca un compromiso con la inversión y la producción", resaltó el ministro.

Tras recordar la "herencia económica recibida", Basterra remarcó que "tenemos tremendos desafíos para seguir esta senda de proveer al mercado interno y de incrementar las exportaciones que es la base de nuestros ingresos de divisas".

También recordó que "hemos tenido que enfrentar situaciones anómalas, que le hicieron daño al fisco, una tergiversación del mercado, lo hicimos asumiendo la responsabilidad que nos cupo".

"Hemos encontrado esa disposición necesaria para poner a la Argentina de pie, aceptando la diversidad de pensamientos, opiniones que al final siempre terminan siendo contributivas a un proyecto que tiene la responsabilidad de conducir un país", concluyó el funcionario nacional.

En tanto, Perotti consideró que "es un momento de seguir colaborando, y hay que hacerlo con el mayor nivel de coordinación y colaboración, el mejor espíritu, para hacer las cosas de la mejor manera, lo que nos permitirá una sociedad mejor".

Y Javkin afirmó que "si alineamos el impulso de la inversión privada, la creatividad y la búsqueda del capital humano vamos a poner a Rosario en un lugar importante, como lo somos en materia de la agroindustria". (Télam)