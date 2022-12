El intercambio comercial cerró noviembre con un saldo positivo de US$ 1.399 millones, luego de que las exportaciones alcanzaran los US$ 7.089 millones, con un crecimiento de 14,5% interanual, y las importaciones sumaran US$ 5.750 millones de dólares, con una baja de 0,3%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta forma, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) registró un incremento de 7,4% en relación con igual período de 2021 y, si se analiza el acumulado de los 11 primeros meses del año, el intercambio dejó un superávit de US$ 5.800 millones, poco más de un tercio de los US$ 14.379 millones alcanzados entre enero-noviembre de 2021.

En comparación con igual noviembre de 2021, los principales rubros exportados mostraron significativos aumentos de ventas: las manufacturas de origen agropecuario subieron 18,9%, hasta los US$ 2.900 millones; los productos primarios aumentaron 14,8%, hasta los US$ 1.513 millones; y las Manufacturas de origen industrial crecieron 11,8%, hasta los US$ 2.097 millones.

En cambio, el comportamiento de las importaciones fue mixto, con aumentos en la importación de Bienes de capital (+12,0%), Piezas y accesorios para bienes de capital (+17,1%) y Vehículos automotores de pasajeros (+20,0%); y bajas en Bienes intermedios (-11,4%), Combustibles y lubricantes (-9,2%) y Bienes de consumo (-1,2%).

De esta forma, el saldo de la balanza comercial fue de 1.339 millones de dólares, 915 millones de dólares superior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de 424 millones de dólares.

"Las importaciones disminuyeron 0,3% respecto a noviembre de 2021 (-17 millones de dólares), debido a un descenso de 1,1% en los precios ya que las cantidades aumentaron 0,8%. Desde octubre de 2020 no se registraba una caída interanual en las importaciones", detalló el Indec en su último informe de Intercambio comercial argentino.

Durante noviembre, el intercambio con el Mercosur registró un saldo positivo de 135 millones de dólares.

Las exportaciones alcanzaron 1.402 millones de dólares; fueron 5,5% inferiores a las de igual mes del año anterior (-81 millones de dólares), debido principalmente a una disminución en las ventas de CyE y de PP.

El 81,6% del total tuvo como destino a Brasil; 10,8% a Uruguay; 6,4% a Paraguay; y 1,2% a Venezuela, informó el Indec.

El comercio con el Mercosur representó el 19,8% de las exportaciones y 22,0% de las importaciones totales. (Télam)