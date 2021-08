La bajante del río Paraná presionó a la baja los precios de exportación de granos y derivados que se realizan desde los puertos del Gran Rosario respecto a los valores pactados en terminales portuarias de otros países de la región, debido a que los problemas que enfrentan los barcos para transportar encarecen los costos logísticos,

A la peor bajante en 60 años del curso fluvial, por el que la Argentina exporta el 80% de su producción agroindustrial, se sumó la presión estacional de la cosecha, sobre todo de maíz, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Así, el precio FOB Up-River del cereal se ubicó esta semana en US$ 230 la tonelada, mientras que en el puerto de Paranaguá, en Brasil, fue de US$ 259 la tonelada, con una diferencia de US$ 29.

A fines de junio pasado incluso fue mayor, de US$ 48, "la mayor diferencia de la historia en favor del maíz brasileño", acotó la entidad bursátil.

En cuanto al precio FOB de la soja, los valores ofrecidos para embarque cercano en los puertos del Up-River se posicionaron en US$ 546,7 la tonelada, debajo de los precios ofrecidos en los puertos del Golfo de México en Estados Unidos (US$ 564) y de Paranaguá (U$ 555,5).

En lo que respecta a la harina y el aceite de soja, principales productos de exportación de Argentina, presentan un diferencial superior al del poroto.

El precio FOB de la harina para embarque cercano en el Up-River se ubicó en US$ 394,5 la tonelada al 18 de agosto, US$ 42 por debajo del precio en el Golfo y US$ 17 dólares por debajo del valor establecido en el puerto de Paranaguá.

Además, respecto de este último, "la brecha se redujo considerablemente, pero a principios de agosto alcanzó US$ 41 la tonelada, el mayor diferencial desde septiembre de 2014".

Por último, los precios FOB del aceite para embarque cercano en el Up-River se ubicaron en US$ 1.300 la tonelada, mientras que los valores en Paranaguá alcanzaron US$ 1.345 y en Rotterdam, Países Bajos, US$ 1.442. (Télam)