Los futuros de soja cotizan hoy en baja, afectados por “cierta debilidad en los mercados globales”, que también alcanza al maíz y el trigo, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario.

La oleaginosa se ve presionada además por “una merma en los volúmenes de ventas de exportación a China”, con lo cual desciende US$ 5,5 y se vende a US$ 466,3 por tonelada para noviembre, un valor 55% más elevado que el de hace 15 meses.

En ese marco el aceite de soja se comercializa a US$ 1.220,9 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 370,6, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado

Los contratos de maíz también se negocian con caídas, producto de “condiciones climáticas beneficiosas para la cosecha del grano amarillo, en las regiones productivas de los Estados Unidos”.

El cereal anota una baja de US$ 4,0,hasta US$ 203,5 la tonelada para diciembre, precio 73% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo operan igualmente en terreno negativo, debido a “un efecto contagio ante la caída de las acciones y el petróleo crudo en los mercados internacionales”.

El grano cede US$ 3,5 hasta US$ 256.9 la tonelada, también para diciembre, nivel 51% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)