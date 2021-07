Los envíos al exterior de arroz partido, aceitunas, miel, azúcar de caña, jugo de manzana y una veintena de productos regionales beneficiados por la reducción de derechos de exportación aumentaron hasta 2.400 por ciento interanual en los primeros cinco meses del 2021.

Así lo informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a partir del relevamiento realizado por la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional.

Entre los principales productos que registraron aumentos de forma interanual -representan el 24,4% del valor total exportado de productos de alimentos y bebidas de las Regionales del período-, se encuentran arroz partido, albúmina en polvo y aceituna.

También productos ovinos, preparaciones de durazno, tomate y maní, kiwi, aceite de oliva, frutilla, mandarina, semillas de coriandro y concentrados de yerba mate, entre otros

El arroz partido fue el de más alto crecimiento, con 2.464% en el acumulado enero-mayo 2020 respecto de igual período de 2021, con ventas acumuladas que pasaron de US$ 207.299 a US$ 5.315.774.

Detrás se ubicó la aceituna, con un aumento del 260%, al pasar de US$ 549.365 a US$ 1.977.926, y en tercer lugar se ubicó la albúmina en polvo, que subió de US$ 345.418 a US$ 1.065.173. Las exportaciones de vino subieron 10%, al pasar de US$ 301.672.198 a US$ 332.083.538, informó Agricultura.

En el medio de la tabla se ubicó el aceite de oliva, con un ascenso del 40%, de 13.365.167 a 19.039.460,8 US$ FOB.

Las ventas externas de durazno, carne ovina y frutilla detentaron el volumen más alto de los últimos 10 años; las de semillas de coriandro registraron, el de los últimos cinco años y las de semillas de lino, el de los pasados tres años. En tanto que aceituna, azúcar de caña, jugo de manzana y cereales de desayuno de arroz lograron sostener el mayor volumen exportado de los últimos dos años.

En el caso del arroz partido, el crecimiento interanual del período enero-mayo 2021 se debe a las exportaciones destinadas a Chile y Países Bajos. Los principales mercados de destino para estos productos fueron Estados Unidos, Brasil, España, China, Países Bajos y Rusia, que concentraron el 62,9% del valor total de las exportaciones regionales.

Al considerarse las ventas externas totales del segmento de alimentos y bebidas de las economías regionales se observa una caída de 6,3% en valor y de 10,2% en volumen. Mientras que el precio promedio se incrementó 4,4%, como consecuencia de los efectos climáticos que afectaron la producción, principalmente en limones.

Asimismo, el monto acumulado totalizó US$ 2.419 millones y 1.823.922 toneladas. El precio promedio de exportación fue de US$ 1.326 la tonelada

