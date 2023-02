La Argentina muestra una incipiente recuperación en la ocupación de oficinas premium, luego de la pandemia de Covid-19, en línea con la tendencia regional, según consignó el último relevamiento de una empresa privada de servicios inmobiliarios.

Argentina comenzó a mostrar una reactivación en la ocupación de oficinas premium (clase A), siguiendo la tendencia promedio general del mercado en Sudamérica, en que “el índice de vacancia está mostrando signos de recuperación y revirtiendo su tendencia al alza en la mayoría de las grandes ciudades”.

Así lo indicaron desde la empresa global de servicios inmobiliarios corporativos, Cushman & Wakefield.

En el caso de Buenos Aires, surge del informe de la empresa que el mercado local “experimentó cierta recuperación y cerró 2022 con una vacancia del 14,5% en el mercado de oficinas corporativas, lo que representa una caída interanual del -6,6%”.

Asimismo, “el último semestre marcó una absorción neta positiva de 23.835 metros cuadrados, registrando de este modo el primer período con un indicador positivo desde la crisis pandémica”.

Al respecto, desde la firma contextualizaron que “con la crisis del Covid-19 casi terminada, las empresas de toda la región dejaron de desocupar espacios, y de acuerdo a la información disponible, se espera que en el futuro inmediato, debido a una mayor estabilidad en las decisiones que toman las compañías, habrá mejores condiciones para un retorno paulatino a los espacios de trabajo, lo cual debería afectar de manera positiva, disminuyendo aún más la vacancia”.

Sin embargo, precisaron que se observa un crecimiento dispar del mercado, en que “las inversiones de largo plazo están ganando terreno y el tamaño del mercado está creciendo, principalmente en las economías más estables como Chile y Colombia, a diferencia de otros territorios como Argentina o Perú”.

De conjunto, la región muestra una tendencia general a la baja en el precio pedido promedio del mercado de oficinas.

Aunque algunas ciudades muestran esta caída de manera más acentuada, mucho tiene que ver con la brecha entre el precio de cierre y el precio pedido, que ha continuado ampliándose, explicaron.

En relación al precio promedio total de alquiler de este tipo de oficina, en Buenos Aires, el mismo fue de US$ 23,71 el metro cuadrado, ”lo que pronunció la tendencia a la baja, con una variación de -4%, respecto del mismo período del año anterior”, mientras que en Río de Janeiro el año pasado cerró con un precio de alquiler promedio de US$ 15,55 el metro, y en San Pablo, culminó en US$ 18,13. (Télam)