Los empresarios, sindicalistas y funcionarios reunidos en Experiencia IDEA Energía 2023 destacaron la amplitud y la magnitud de la matriz energética argentina

Desde cuencas fósiles tradicionales, no tradicionales off shore y renovables estuvieron presentes en el encuentro que durante el día se desarrolló en Neuquén, la cuna de Vaca Muerta, la joya energética que la Argentina pretende explotar. "Argentina tiene mucho que decir y que aportar no sólo desde renovable, eólica, solar, litio y baterías e hidrógeno. Hace un año se empezó a ver el conflicto de la guerra y eso trajo un nuevo concepto que es el de seguridad energética y la Argentina es un actor para la región", dijo Roberto Murchison, presidente de IDEA y de Grupo Murchison. En esa misma dirección Paula Altavilla, vicepresidente de IDEA y Country President Argentina, Uruguay & Paraguay de Schneider Electric apuntó que "uno de los conceptos claves tiene que ver con la amplitud de la matriz energética del país, fósiles convencional o no convencional, también potencial en eólica, solar y mineral

Empresarios, sector sindical, los partidos políticos todos juntos entiendan y consideren que es importante que el desarrollo energético se convierta en políticas de Estado", y llamó a que la regulación de gas licuado siga confluyendo las diversas visiones. Por otro lado, destacó que el energético es un sector que necesita financiamiento de largo plazo y para ello recalcó la necesidad de "estabilidad de las reglas de juego. "Este es un sector que toma decisiones de inversión poco basado en la coyuntura", indicó y aún así reconoció que "le preocupa estar seguro que cuando traes una inversión en el tiempo la podes repatriar"

Murchison destacó la estabilidad democrática y resaltó que después de 40 años, "la política argentina empieza a generar consensos en determinados temas. Argentina tiene un montón de ejes con mucho potencial pero requieren inversión y necesitan visión de mediano o largo plazo". "Veo problemas en la estabilidad macroeconómica pero se empiezan a generar consensos en determinados temas. Hemos visto en los últimos días al sector social reclamando trabajo, está en la agenda reclamar inversión. Sin embargo aún no lo vi plasmado en la política", puntualizó

Murchison subrayó además que uno de los aspectos a encarar es que se sigue teniendo "un estado grande y deficitario. En IDEA propusimos fijar una regla fiscal que sea de política pública

Creemos el déficit fiscal es parte del problema". "Los años electorales períodos en los que a los temas macroeconómicos se les suma la inestabilidad del ciclo político

Este año hay un abanico más amplio de propuestas políticas e incluso dentro de las mismas fuerzas como es en la oposición. Este tipo de incertidumbres se suman a las macroeconómicas pero son parte de lo que tenemos que vivir en democracia", señaló. LLO/JC/SPC NA