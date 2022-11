La ampliación del swap con China "despeja los riesgos y posibilidades devaluatorias", además de "ampliar" y "fortalecer" las reservas del Banco Central, aseguró hoy el diputado nacional y presidente de Banco Credicoop, Carlos Heller.

Con el swap alcanzado entre el presidente Alberto Fernández y su par chino, Xi Jinping, "Argentina logró ampliar en US$ 5.000 millones sus reservas", puntualizó Heller en declaraciones en Radio La Red.

Un swap ("intercambio", en inglés) es un acuerdo financiero en el que una de las partes se compromete a pagar una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte.

En este sentido, el legislador explicó que "aunque no sea nada más que para el comercio con los chinos, si se puede usar para pagarle a China, se puede liberar".

MIRÁ TAMBIÉN Vemos una afectación en la zona norte de la provincia, afirmó el ministro Rodríguez

"Siempre son US$ 5.000 millones que se van a utilizar en el flujo del comercio exterior y por lo tanto se fortalecen las reservas, despejando aún más los riesgos y posibilidades devaluatorias de los devaluadores crónicos que siguen reclamando la devaluación", dijo.

Al respecto, Heller aclaró que "eso que los diarios ponen todos los días de que el BCRA entregó o vendió, son importaciones que se están pagando", pues -indicó- "en las páginas de al lado están los reclamos de los importadores de que necesitan los insumos para la producción".

"Argentina no está quieta y está consiguiendo y administrando herramientas", subrayó.

El swap con China se suscribió originalmente en 2011, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y equivalió a un crédito por US$ 10.200 millones por tres años, con posibilidad de renovación, concretada en 2014 por US$ 11.000 millones, en 2018 por la misma cifra y se amplió en 2020 a US$ 18.700 millones.

MIRÁ TAMBIÉN Proyecto multi-institucional intenta restaurar los bosques nativos

La nueva ampliación del swap fue activada en la visita que Fernández concretó a China el 6 de febrero pasado.

Si bien el swap con China -por no tratarse de un préstamo- no tiene costo mientras se encuentre inactivo, queda contabilizado dentro de las reservas internacionales y está disponible para ser utilizado inmediatamente ante cualquier eventualidad.

En caso de ser utilizado, el swap está pactado de acuerdo con la tasa interbancaria de Shanghái, la Shibor, que actualmente roza 6% anual.

De acuerdo con lo informado por el BCRA, las reservas internacionales tiene actualmente un valor provisorio de US$ 38.006 millones, con lo que la ampliación del swap implicaría un incremento de poco más de 13%.

Por otra parte, el bancario sostuvo que "en ese plano hay que ubicar la vuelta a la puesta en marcha del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios aprobado por la Ley 26.992 en 2014", cuyo objetivo es "monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios".

"Es una herramienta de información a través de la cual el Estado podrá saber qué está pasando al interior de las cadenas de valor y, por lo tanto, avanzar con mayor eficacia en las distintas políticas a través de un adecuado monitoreo", se explayó.

Sobre este punto, Heller remarcó: "En el Presupuesto 2023, que ya es ley, hemos incluido una actualización de las multas por incumplimiento, que llegan hasta $250 millones, por lo tanto, hay herramientas y no magia", concluyó. (Télam)