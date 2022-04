La petrolera alemana Wintershall, que en Argentina opera bloques en la Cuenca Austral y en Vaca Muerta, reafirmó hoy que fortalecerá su portfolio fuera de Rusia a raíz de su invasión a Ucrania, e incluirá en sus planes nuevas regiones, pero descartó abandonar sus operaciones en ese país para no dejar activos por miles de millones de dólares en manos de Moscú.

Al dar a conocer los resultados de la compañía en el primer trimestre, en el que reconoció un deterioro de 1.500 millones de euros en sus activos relacionados con Rusia, lo que provocó una pérdida neta de 1.000 millones de euros en el mismo período, la petrolera reiteró su posición respecto al conflicto.

Mario Mehren, CEO de Wintershall Dea, describió la agresión bélica de Rusia contra Ucrania como un "punto de inflexión fundamental" para la compañía ya que a pocos días de comenzada la guerra anunció la suspensión de la financiación del gasoducto Nord Stream 2, interrumpió sus pagos a Rusia y rechazó rotundamente cualquier proyecto nuevo en Rusia.

"La empresa fortalecerá a partir de ahora su portfolio fuera de Rusia e incluirá en sus planes nuevos países. También aumentará las inversiones previstas en gestión de carbón y en hidrógeno", explicó Mehren al señalar que "las relaciones comerciales con Rusia no pueden ser normales en este contexto. Y no lo serán. No cabe ninguna duda al respecto".

A pesar de su decisión respecto a los proyectos asociados a Rusia, la empresa aseguró que "los resultados financieros subyacentes siguen siendo sólidos y, impulsados por el entorno exterior y la fuerte producción, que dieron lugar a una elevada generación de flujo de caja".

Mehren también respondió a las demandas de un embargo de energía y de la paralización inmediata de todos los proyectos actuales en Rusia: "Entiendo perfectamente los llamados a una prohibición inmediata de las importaciones de gas ruso. Pero también entiendo el complejo dilema al que se enfrenta el gobierno alemán".

"Supone una gran responsabilidad para Alemania, para su competitividad, prosperidad y estabilidad social. Las importaciones de gas de Rusia pueden sustituirse, pero no de inmediato", añadió al admitir que "tras un intenso debate, Wintershall Dea decidió mantener su participación en los proyectos actuales en Rusia. Si nos retiráramos, miles de millones de activos pasarían a manos del Estado ruso".

En consecuencia, la empresa fortalecerá su portfolio "para diversificar las fuentes de suministro de energía europeas y mejorar aún más la resiliencia de nuestra empresa", para lo cual está "analizando todas las opciones para aumentar los volúmenes de gas y el suministro de energía".

