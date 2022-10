La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), llevó adelante en la provincia de Santa Fe una serie de operativos en granjas de criptomonedas con el objetivo de combatir la evasión en el minado de activos digitales. Las fiscalizaciones fueron el resultado de las tareas de investigación de las áreas especializadas del organismo conducido por Carlos Castagneto y se focalizaron en establecimientos dedicados tanto a la explotación de esta tecnología como al mantenimiento y reparación de los equipos utilizados. Los inspectores de la AFIP se encargaron de corroborar la correcta declaración de las compras y ventas de equipos, el origen de los fondos para su adquisición y los ingresos derivados del servicio de mantenimiento y reparación de la maquinaria usada para minar criptoactivos. También solicitaron la documentación respaldatoria para la importación del hardware. En Rosario, el personal de la DGI llevó adelante un procedimiento en un domicilio donde se desarrollaba esta actividad, que no había sido declarada ante las autoridades. Desde el organismo explicaron que "los cruces de información permitieron detectar un alto consumo de electricidad superior al $1,5 millón a pesar de que el contribuyente no llevaba adelante actividad económica alguna que lo justificara" y confirmaron que "el dueño de los equipos no había registrado ningún alta de impuestos ante la AFIP". La fiscalización presencial permitió encontrar en uno de los ambientes de la casa un total de 9 "rigs" de minería con 66 placas de video, con un valor de mercado de aproximadamente 70.000 dólares

Al mismo tiempo, el organismo realizó un relevamiento de los equipos informáticos y no se pudo constatar la documentación que respalde la adquisición de los mismos. En la ciudad de Santa Fe, la AFIP identificó un consumo inusual de luz en un local céntrico que correspondía a las pruebas realizadas a los equipos de minería al momento de repararlos. "El establecimiento estaba dedicado a la venta y reparación de equipos de minería de criptomonedas en la capital provincial", indicaron desde el ente gubernamental. "La actividad del contribuyente consistía en la venta de procesadores y placas de video necesarios para el proceso de minado de criptomonedas así como la prestación del servicio de mantenimiento y reparación de ese tipo de equipos", señalaron desde la AFIP y precisaron que "los agentes encontraron en el local un total de 14 rigs de minería de terceros, que en ese momento se encontraban en proceso de reparación". La AFIP incorporó a sus tareas de control y fiscalización a sectores de reciente aparición, como es el vinculado al minado de monedas digitales, en el marco de su objetivo por combatir la evasión impositiva y evitar maniobras fraudulentas que impacten negativamente en la recaudación. JM/SPC NA