Agentes especializados de la Aduana de Entre Rios-Concordia, en un procedimiento en la Ruta Nacional 14, en Chajari, secuestró 195 neumáticos y distintas mercaderías de origen extranjero que no contaba con el aval de legítimo ingreso al territorio argentino.

La mercadería, infringiendo las previsiones que para ello establece el Código Aduanero, era transportada en un colectivo de matrícula nacional, conocido como "tour de compras" proveniente de la ciudad de Posadas y con destino a la ciudad de Concordia.

Se secuestraron 195 cubiertas de diferentes rodados. Con un valor en plaza de $ 12.000.000, y también se incautaron 38 bultos conteniendo prendas de vestir, termos, mochilas, ojotas, y kit de mates.

Programa del Reino Unido busca pymes que ofrezcan soluciones logísticas sustentables

El programa UK-Latin America Net Zero and Resilience del Reino Unido lanzó la búsqueda de pymes que brinden soluciones sustentables, y en particular, desafíos logísticos en la ciudad de Buenos Aires, entre otras ciudades urbanas de América Latina.

El programa es financiado por el Departamento de Empresa, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido y las propuestas deben incluir las pymes soluciones innovadoras a desafíos relacionados con el cambio climático y la resiliencia en las ciudades de Buenos Aires, Campinas, Guadalajara y Monterrey.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las propuestas deben tener el foco en cómo optimizar la logística de última milla y reducir el número de vehículos de carga en el centro de la ciudad.

Las inscripciones cierran el 17 de febrero y los ganadores serán anunciados el 6 de marzo.

La cadena KFC festeja sus 10 años en la Argentina

Este mes se cumplen diez años desde que KFC desembarcó en el país y al momento ya cuenta con 24 locales funcionando en Argentina.

Para festejar este acontecimiento, la cadena ofrecerá 10% de descuento en todas las compras en locales durante el lunes 23 de enero y, además, lanzará promociones para canales digitales y sorteos en sus redes sociales.

"Estamos muy orgullosos del crecimiento de KFC con 24 locales. Nuestro objetivo es que los argentinos prueben el sabor de KFC y continúen eligiéndonos", afirmó Fernanda Pieruzzini gerente de Marketing. (Télam)