La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a dos exportadoras de frutas por presunta subfacturación de ventas a Brasil, con una multa en conjunto de más de US$ 2.500.000.

Las empresas, de acuerdo con el reporte de la Aduana, presuntamente “triangulaban sus exportaciones apelando a empresas pantalla radicadas en España, Estados Unidos y Uruguay”.

Desde la DGA señalaron mediante un comunicado que se trata de una maniobra en “transgresión al artículo 954 del Código Aduanero”.

La maniobra fue detectada a través de una investigación realizada por los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, que reveló serias irregularidades en las operaciones de dos empresas que exportan peras y manzanas.

Producto del intercambio de información aduanera y su posterior análisis, la Aduana reportó que “las firmas Tres Ases S.A. y Frutas Sensación S.R.L subfacturaron exportaciones a Brasil, declarando ventas a un precio 40% más bajo que el real”.

De esta manera, la Aduana denunció a la empresa Tres Ases S.A. “por haber subfacturado 315 exportaciones de manzanas a Brasil entre mayo de 2021 y diciembre de 2022 cuando la firma declaró exportaciones por US$ 4.275.513 en nuestro país”.

Según la Aduana, “el personal aduanero constató que el valor facturado en Brasil era de US$ 7.369.825,47 y se presume que el objetivo de la firma era no liquidar en la Argentina la diferencia: US$ 3.094.312”.

La operatoria habría consistido de “una triangulación indebida, utilizando empresas pantalla para simular ventas sucesivas, y en Argentina declaraban vender las frutas a intermediarios radicados en España, Estados Unidos y Uruguay, mientras que estas firmas refacturaban a Brasil con un margen del 40%”, precisaron.

Además, destacaron que “no obstante, en la mayoría de los casos, Tres Ases S.A. incluyó datos del eventual comprador brasileño en sus facturas de exportación, revelando que en realidad ya conocía el destinatario definitivo de los productos”, por lo que la Aduana le exigió explicaciones de ello a la agroexportadora, “que no pudo justificar el accionar comercial del intermediario”, aseguraron desde la Aduana.

Finalmente, como “la mercadería era enviada directamente de Argentina a Brasil, no se advierte de parte de las firmas refacturadoras ningún valor agregado tangible que justifique el incremento de precio”, sostuvieron, y explicaron que por ello la multa mínima pretendida por la Aduana asciende a US$ 1.966.546.

En tanto, en el caso de la empresa Frutas Sensación S.R.L, “la firma declaró haber vendido manzanas y peras por US$ 845.399 al mismo país vecino entre julio de 2021 y noviembre de 2022. Sin embargo, el personal aduanero advirtió que el valor registrado en Brasil fue de US$ 1.439.272”, precisaron y señalaron que así, la Aduana constató una diferencia de US$ 593.873.

También indicaron que en este caso, “la maniobra consistía en una triangulación indebida, ya que apeló a una firma radicada en Uruguay para refacturar las exportaciones a Brasil con un valor mayor”. (Télam)