El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, analizó hoy en Mendoza con representantes del sector vitivinícola la marcha del plan de US$ 1.000 de exportaciones de vinos fraccionados, el impacto de la suba de reintegros y la baja de retenciones; y anunció créditos para ampliar la capacidad de fabricación de botellas con nuevos proveedores en distintas provincias.

"Venimos a ratificar el compromiso del Gobierno nacional con el desarrollo de esta industria y estamos a disposición para seguir acompañándolos", afirmó Kulfas al participar de forma presencial en Mendoza de la última reunión del Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), informó el organismo público-privado.

Kulfas se reunió con dirigentes de las distintas cámaras empresarias, funcionarios de provincias vitivinícolas y representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

En el encuentro se analizó el impacto de las medidas tomadas durante 2021, el avance del plan para alcanzar los US$ 1.000 millones de exportaciones de vinos fraccionados y las soluciones aportadas para hacer frente a la escasez de botellas, y se destacó la agenda abierta para trabajar medidas que beneficien al sector.

Por su parte, el presidente de Coviar, José Alberto Zuccardi, destacó los avances de la industria en cuanto al plan para llegar a los US$ 1.000 millones de exportaciones de vinos fraccionados al señalar que "la vitivinicultura ya supera los US$ 820 millones, por lo que el objetivo está cada vez más cerca".

Kulfas destacó el impacto positivo que tuvo para la vitivinicultura la suba de reintegros y la baja de retenciones en especial para las pymes que se anunciaron en octubre de 2020 tras varios pedidos y estudios presentados por el sector al Gobierno.

"Pudimos implementar una política de mejora de hasta más del 100% en los reintegros a las exportaciones de la vitivinicultura, mejorando los márgenes del sector exportador, y este año implementamos también la reducción a cero de los derechos de exportación de todas las bodegas que exportan hasta US$ 500 mil y una baja de 50% para las que al año venden al exterior entre US$ 500 mil y hasta US$ 1 millón; y con esto la verdad es que tres de cada cuatro exportadores de vinos se han beneficiado", explicó Kulfas.

"Vamos a seguir dialogando para continuar calibrando lo que sea necesario para impulsar las exportaciones y mejorar la competitividad del sector para que la vitivinicultura pueda seguir creciendo", destacó el funcionario.

También destacó el apoyo del Gobierno a la puesta en marcha de nuevas fábricas de botellas de vinos en distintas provincias argentinas.

Frente a la falta de insumos claves como las botellas de vidrio, Kulfas anunció la entrega de un crédito por $900 millones para un proyecto de Vidrios Riojanos para empezar a fabricas botellas de vinos con una capacidad de producción diaria de 100.000 botellas entre blancas y verdes.

El objetivo es que esta planta empiece a fabricar botellas ya en 2022 y la idea es seguir impulsando inversiones para nuevos proveedores de envases de vidrio donde haya infraestructura, como Rosario y Neuquén, y ampliar así la oferta y capacidad de producción para que no vuelvan a ocurrir crisis ni faltantes.

"Tenemos la vocación de seguir en esta dirección; calibrando las políticas públicas para que este sector sea uno entre muchos más que ayuden a la Argentina a ponerse de pie", concluyó. (Télam)