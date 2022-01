El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reafirmó hoy la decisión del Gobierno nacional de "avanzar en un proyecto de exploración offshore" en el Mar Argentino y aclaró que se trata de "una práctica que ya se implementa" en el país "y no ha habido ningún inconveniente".

"El objetivo es avanzar en un proyecto de exploración offshore; después habrá que verificar si los recursos petroleros existen en esas posiciones que, insisto, están a 300 kilómetros de Mar del Plata mar adentro", señaló Kulfas esta mañana en declaraciones a la emisora AM 750.

En este sentido, subrayó la participación del Ministerio de Ambiente, que "intervino y generó requisitos nuevos para cuidar la fauna del lugar, la biodiversidad".

"No estamos discutiendo que se haga sin que nos importe nada, está 400 km mar adentro, no en la costa. Y hay ejemplos como Río de Janeiro, con una plataforma a 200 km, y no hay ningún problema”, aseveró.

El ministro dejó en claro que "es una práctica que ya se implementa. Cerca del 20% del gas que Argentina consume y produce proviene de explotaciones offshore y no ha habido ningún inconveniente".

“Tenemos que trabajar en que se hagan bien las cosas porque Argentina necesita probarse de estos combustibles. La transición ecológica va a llevar no menos de 20, 30 años. Y en el medio van a convivir las apuestas que estamos haciendo tanto en hidrocarburos como en las energías renovables", explicó.

En el caso de la minería, citó un estudio del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) que "mostró que aproximadamente de cada 100 pesos que factura una empresa minera hay 50 de costos, que son todas compras que se realizaron de proveedores locales".

"A eso se le suman los impuestos que pagan las mineras, como las regalías que son el 3% pero eso es una parte; también pagan derechos de exportación que llegan al 8% en el caso del oro y 4,5% en otros metales; pagan 35% de Impuesto a las Ganancias”, aclaró Kulfas.

Por otra parte y en cuanto a un reciente documento difundido en el Foro Económico de Davos que cuestiona el futuro de la economía argentina, argumentó que "son comentarios apocalípticos que suelen aparecer. Argentina está creciendo. La economía real está muy bien, crecen todos sus sectores", remarcó.

"Hasta agosto teníamos una recuperación impulsada por la industria, la construcción y la energía, pero teníamos actividades afectadas por la segunda ola, como el turismo o la gastronomía. Hoy todos los sectores crecen con fuerza”, concluyó Kulfas, quien se encuentra aislado tras haber dado positivo en coronavirus. (Télam)