El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que la ex gobernadora bonaerense y actual precandidata porteña a diputada nacional por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, sigue sosteniendo “los mismos errores que tenían cuando eran Gobierno y sumergieron al país en lo que fue el ciclo de endeudamiento más intenso de la historia argentina”.

En diálogo con CNN Radio, el ministro dijo que las declaraciones de Vidal sobre el nivel de endeudamiento del actual Gobierno, se trata de “un error que no comete ningún ciudadano de a pie, que es mezclar la deuda en dólares con la deuda en pesos, mezclar lo que significa colocación de letras en pesos del Tesoro Nacional, con salir a endeudarse con el mercado internacional de capitales”.

En referencia a la administración de Mauricio Macri, Kulfas sostuvo que “con el argumento de tener que enfrentar un déficit fiscal que ellos incrementaron, tomaron deuda en dólares, lo que al país le costó muchísimo en términos de sobreendeudamiento y de convalidar tasas de interés altísimas, en lo que fue el ciclo de endeudamiento más intenso de la historia argentina”.

“En solo dos años, entre abril de 2016 y abril de 2018 en que empieza esa salida brutal de capitales, tomaron 100.000 millones de dólares en un período muy corto y por primera vez un Gobierno defaulteó su propia deuda”, enfatizó

“María Eugenia Vidal debiera pedir disculpas en lugar de continuar con el mismo error que nos llevó a esta crisis tan importante”, acotó respecto a la precandidata por el oficialismo porteño.

Sobre las negociaciones en curso con el FMI para alcanzar un nuevo programa de financiamiento, afirmó que "es un tema importante para terminar de resolver los problemas de endeudamiento excesivo que dejó el Gobierno anterior”.

“Ya se dio el primer paso con los acreedores privados el año pasado, y resta ahora este acuerdo con el FMI que fue muy negativo para el país, que no sirvió para nada, no estabilizó la economía, no generó recursos para infraestructura, la industria, pero hay que darle una solución y creemos que va a ser importante dar previsibilidad al respecto”, aseguró.

También habló sobre las restricciones en materia cambiaria y dijo que las mismas “corresponden a un escenario de sobreendeudamiento y a una economía con escasez de dólares que estamos comenzando a revertir, mejorando las exportaciones, con una política productiva que permite ahorrar divisas por mayor producción local, pero son procesos que llevan un tiempo”.

“Nosotros dimos un paso en marzo cuando mediante un decreto habilitamos una flexibilización en las restricciones para grandes inversiones, poder habilitar la posibilidad de tener flexibilidad en materia de pago de dividendos, de pago de deudas a aquellos inversores nuevos que aparezcan”, señaló.

"Estamos en contra de las medidas de liberalización financiera extrema que generó el Gobierno de Macri, pero también queremos buscar un punto intermedio entre restricciones tan duras que de a poco podamos ir flexibilizando”, agregó.

Sobre la situación actual de la pandemia de coronavirus, Kulfas dijo que “se puede y se debe pensar en la pospandemia porque los desafíos de Argentina para esta década son múltiples. Nosotros nunca dejamos de pensar en los desafíos de la reactivación y el desarrollo”.

“Mientras se ponía en marcha el ATP, el REPRO, y créditos especiales para pagar salarios en todo lo que fue el paquete de pandemia, en simultáneo implementamos una nueva política industrial y generamos nuevos desafíos de largo plazo”, enfatizó.

Por último, Kulfas aseguró que “la industria argentina hoy esté produciendo más que en la prepandemia en 2019", tras lo cual afirmó que esto "no es fruto de una casualidad sino de haber puesto en marcha esa política industrial”. (Télam)