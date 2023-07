"La buena noticias es que tenemos bastantes coincidencias con los colegas, que representamos fuerzas distintas", dijo Hernán Lacunza tras escuchar diagnósticos y tres políticas a implementar de Matías Kulfas y de Ramiro Marra, y arrancó el aplauso de la sala.

"Cerraría acá, por que después viene todo para peor" dijo seguidamente, mientras el auditorio aplaudía y Marra gritaba "me estan haciendo trampa, no me asocien con ellos".

El paso de comedia fue un reflejo del debate. El diagnóstico mas o menos es el mismo, pero en las recetas para solucionarlo la cuestión cambia.

Reformas a implementar para mejorar la economía y bajar la pobreza, y cuáles son las tres políticas que implementarían para lograrlo fue la consigna de Roberto Vassolo, quién moderó el panel Perspectivas políticas: Rumbo a las elecciones, en la jornada de IAE Summit 2023.

Los participantes fueron Matias Kulfas (ex ministro de Producción del Frente de Todos), Hernán Lacunza (ex ministro de Economía del Pro), y Ramiro Marra, (Legislador de La Libertad Avanza).

Entre las coincidencias los tres oradores convinieron en que es necesario un plan de estabilización macroeconómica, que hay que reducir el déficit fiscal y tender a un equilibrio para lo cual hay que reducir subsidios, y que es necesaria una reforma laboral.

Kulfas fue el primero en responder a las consignas y puso énfasis en el salto productivo exportador y afirmó que Argentina tiene la capacidad de duplicar las exportaciones en esta década y recordó el desarrollo de su plan Argentina 2030, que continuó el de Mendiguren en la secretaria de producción.

El ex ministro entiende que hay que avanzar con programas sectoriales y desarrollar energías, litio, cobre, hidrógeno, economía del conocimiento , y junto con la agroindustria, serán clave para alcanzar el equilibrio macroeconómico.

Estabilidad macroeconómica fue la segunda política y afirmó que "con 2% de inflación por mes podías hacer una receta gradualista. Hoy se terminó eso. Necesitamos urgente un plan de estabilización y reglas macroeconomía que permitan estabilizar un sendero de equilibrio fiscal".

Luego, Marra arrancó su exposición contrastando con Kulfas al decir que "la determinación de los negocios que tiene que hacer Argentina se lo dejo a los privados", lo que tenemos que hacer es reformas que ayuden a los privados a desarrollarse".

Puso como primera política una reforma integral del Estado. Un Estado más chico para reducir el gasto y luego poder reducir impuestos.

A su turno Lacunza, comenzó optimista justamente marcando que "por lo menos tenemos la preocupación en los mismos temas y pensamos que la salida va mas o menos por el mismo lado", pero indicó que "crecer y bajar la pobreza no son exactamente lo mismo lo segundo esta subordinado a lo primero aunque la agenda tenga bastante puntos en común"

"Hablamos mucho de las consecuencias pero no de las causas, si no gastamos menos que lo que ingresa al Estado ninguno va a tener éxito, La dominancia fiscal no se cambia por ley por dominancia monetaria" dijo en torno a la dolarización.

"Si el Banco Central es una fuente insaciable para financiar al tesoro, todo va a fallar. Hoy existe una restricción en la carta orgánica, pero la salteamos, hemos llegado a las cuasImonedas", graficó el ex ministro de economía macrista.

Además, sostuvo que "No empecemos a diseñar programas sin saber que el punto de partida es el equilibrio fiscal".

Tamaño del Estado y equilibrio fiscal "Comparto con la idea del equilibrio fiscal", comenzó diciendo Kulfas, pero "no se si es con estado mas chico". También indicó que es necesario "un cambio de raíz en el tema subsidios".

En relación a Marra y su reducción de Estado, alertó que es muy lindo decirlo pero dos terceras partes del gasto del Estado son jubilaciones.

"Antes que estado chico quiero mas eficiente, que gaste mas en política productiva que en social, para mi la lucha con la pobreza esta ahí".

Rápido Marra, tomó el micrófono y agradeció a Kulfas el sinceramiento sobre que hay un tercio del gasto público sobre el cual se puede avanzar en el recorte.

"Quizás lo que necesitamos son menos reglas y más claras. hay exceso de reglas", dijo el legislador liberal. "No solo el cepo, en todos lados hay exceso de regulaciones, en todas las industrias.

Eso no fomenta inversión, y sin inversión privada no hay todo el resto", afirmó

Por otro lado, Lacunza hizo una comparación con países escandinavos y asiáticos para referirse al tamaño del estado: los escandinavos tienen más grande, los asiáticos más chicos.

Es un contrato social, ejemplificó. En un lugar dicen que haga todo el privado, en otro que haga el público, pero son eficientes.

"Acá decidimos que el Estado sea el 40% del PBI y pagamos impuestos por 30%. Los 10 que faltan van a deuda e inflación. Así no se puede", expuso.

Consultados sobre el punto en común de los tres, la necesidad de lograr la modernización de la ley laboral, Kulfas planteó que "los candidatos se comprometan a convocar a la oposición para discutir estos temas. El que gana convoca, y el que pierde asiste".

En tanto que Marra indicó que "se arregla sacándose los prejuicios sobre el liberalismo. " No les gusta la palabra dolarización, bueno se viene capitalismo".

En tanto, para Lacunza, "El gobiernos debe convocar, por que tiene la botonera, pero con un proyecto. Debe convocar a la oposición, a los sectores productivos, empresarios, sindicatos.

Los que formen el consenso para saber a donde queremos ir. Lo peor es un péndulo, si no se mantiene a largo plazo, nadie invierte. La consistencia del plan radica en mantenerlo. Soy optimista pero si no hacemos esto que hablamos, no nos van a alcanzar ni 3 vaca muerta para salir adelante", finalizó JMR/MAC NA