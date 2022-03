El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, consideró hoy que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "es un buen acuerdo, un paso necesario para que Argentina avance en normalizar su situación macroeconómica y además va a disipar la posibilidad de un default que traería consecuencias muy negativas para el país".

En declaraciones a las radios Rivadavia y Del Plata, el ministro afirmó: "los problemas que tenemos, que no son pocos, se agravarían. Un escenario de default implicaría la pérdida del financiamiento de importaciones, el riesgo de que se disparen las cotizaciones del dólar que significan más inflación, más pobreza. Todo esto queda disipado".

Kulfas destacó tres puntos del acuerdo con el FMI. "El primero, es que implica un alivio financiero, permite posponer pagos, y que Argentina en los próximos tres o cuatro años tenga todos los esfuerzos en crecer y reducir la pobreza. El segundo, es que no tiene ninguna de las reformas neoliberales a las que nos tiene acostumbrado el FMI. Ninguna reforma laboral, que quite derechos a los trabajadores, ni reforma previsional. Y tercero, se plantea reducir el déficit fiscal no por la vía del recorte de gasto, ni el ajuste, sino por la vía del crecimiento".

Más adelante, el ministro explicó que "la expectativa es que la oposición acompañe porque hemos tenido una actitud absolutamente amplia y democrática, no hicimos un acuerdo entre bambalinas, sino que toda la negociación se fue explicando en sucesivos pasos, y ahora se la lleva al Congreso. Está claro que es un acuerdo que a Argentina le sirve, le suma. Apelamos, como en muchas ocasiones, a dialogar. Esperamos que prime el interés del país, porque este acuerdo no es para un gobierno, es para la Argentina y va a tener implicancias por varios años".

Kulfas puso en relieve que "este es el mejor acuerdo posible. Que se queden tranquilos todos los compañeros y compañeras, que se quede tranquilo el pueblo argentino. No vamos a ajustar, al contrario. Vamos a crecer y, fruto de ese crecimiento, al igual que lo planteó Néstor Kirchner, vamos a lograr la tan anhelada recuperación económica, reducir el déficit fiscal, que también es algo importante, no creo que sea bueno vivir siempre en déficit, hay que lograr el equilibrio fiscal, pero hay que hacerlo con crecimiento, no con ajuste".

En relación con el empleo, el responsable de la cartera productiva explicó que "todas las semanas visito fábricas, y allí hablo con trabajadores que me cuentan que estaban desocupados y ahora tienen un empleo en esa fábrica, en ese hogar la situación cambió drásticamente. En ese hogar no había ingreso, o había un ingreso muy precario y ahora hay un ingreso salarial con derechos laborales como puede ser en una fábrica. Por otro lado, hay gente que venía de un plan social, que sabemos que no es una solución, y hoy estamos viendo que está consiguiendo trabajo. Esa es la primera manera de llevar dignidad, de recuperación y que llegue efectivamente a los argentinos".

En referencia a la inflación, Kulfas señaló que "lamentablemente, en el mundo se ha multiplicado la inflación, en los últimos meses como consecuencia de la suba de los precios internacionales, de los commodities. Estamos trabajando con diferentes esquemas, fideicomisos, con formas de intervención en los mercados, pero insisto en que es un escenario sumamente adverso".

Sobre las futuras negociaciones salariales, el ministro declaró que "el año pasado los ingresos le ganaron a la inflación por muy poco, este año la apuesta es que esa ganancia sea mucho más significativa para que también por el lado de los ingresos haya más reactivación y más inclusión social".

Más adelante, puntualizó que "las pautas de paritarias en torno del 40% son las de inicio, pero de ninguna manera vamos a estar mirando pasivamente que el salario esté debajo de la inflación, sino todo lo contrario. Vamos a trabajar muy activamente para que eso no ocurra. Estamos totalmente convencidos de que este año están todas las condiciones dadas para que el salario esté por encima de la inflación. Constatamos que el sector industrial tiene márgenes para que con mayor crecimiento pueda reducir lo que gana por unidad de producto y gane por mayor volumen, y distribuya positivamente a favor de los trabajadores ese crecimiento". (Télam)