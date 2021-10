El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó hoy que el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable apunta a "un crecimiento que genere equilibrio macroeconómico y en las cuentas públicas, con sustentabilidad ambiental y social, mediante la creación de empleos".

Kulfas habló este mediodía durante un acto en la planta industrial de la automotriz Toyota, en la localidad bonaerense de Zárate, minutos después de acompañar la visita realizada a la terminal por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el que anunciaron formalmente el envío de la iniciativa al Congreso, para su tratamiento.

En ese marco, el ministro dijo que el proyecto alienta "redes productivas más sofisticadas y densas en el entramado nacional, con menor consumo energético", a través de mayores inversiones y participación científica y tecnológica "para poner en valor nuestras materias primas y capacidades industriales".

Kulfas sostuvo que en el sector del autotransporte de pasajeros "el esquema actual de subsidios puede ser replanteado", para impulsar un sector más limpio y moderno, mientras confió en poder montar en el país "una plataforma regional y sudamericana de producción de nuevos vehículos eléctricos y baterías".

MIRÁ TAMBIÉN Estiman que la movilidad sustentable permitirá crear 12.500 empleos en diez años

Precisó luego que los compradores obtendrán un "bono verde" que podrán descontar de manera directa del precio del vehículo, que quedará además exento del pago del impuesto a los Bienes Personales.

Entre los estímulos para el sector productivo, Kulfas mencionó la devolución anticipada de IVA para inversión, rebajas de contribuciones patronales, reintegros a las exportaciones, según los grados de integración de contenido nacional.

Click to enlarge A fallback.

La expectativa, continuó el ministro, es que se concreten inversiones por US$ 8.300 millones en el próximo decenio (US$ 5.000 millones en las terminales), con la creación de 21.000 puestos de trabajo directos y US$ 5.000 millones anuales de exportaciones.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Daniel Herrero, sostuvo que "la industria automotriz nacional no puede perder el tren de la movilidad sustentable" para lo cual hay que generar las nuevas tecnologías, partes y productos.

A su turno, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, dijo que la transformación estructural de la Argentina "no es una tarea tecnocrática, sino que requiere de políticas que se construyan con diálogo y de abajo hacia arriba", para lo cual se dispondrán los recursos necesarios. (Télam)