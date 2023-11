El economista y director de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, le pidió al presidente electo, Javier Milei, que nombre a su equipo económico para que avance en la transición, y consideró “extraño” que no lo haya hecho aún.

“A mí me parece muy importante que se nombre al equipo económico y que empiece a trabajar porque hay mucho por hacer. Como sabemos, el país está muy complicado tanto en lo que hace a la inflación, las reservas y la situación social. Se había dicho que el primer día iba a nombrar al ministro de Economía y no lo hizo. Algo debe estar pasando”, manifestó Kiguel esta mañana en diálogo con Radio con Vos.

El analista señaló que el retraso en el nombramiento “va a demorar todo el proceso de transición, sobre todo con temas importantes como la negociación con el Fondo Monetario Internacional que no es fácil y que, si no llega a un acuerdo antes de fin de año, se corre el riesgo de entrar en retrasos".

Para Kiguel, la ausencia del nombramiento se trata de “una cosa extraña”.

Hasta el momento, se dio a conocer que áreas como energía y minería dejarán de depender del Palacio de Hacienda y pasarán a un nuevo Ministerio de Infraestructura, que estará a cargo del consultor Guillermo Ferraro.

“(El excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio) Massa, por ejemplo, había dicho que al primer día iba a nombrar al ministro y yo imaginé que Milei iba a hacer lo mismo. El plan económico no se puede hacer en dos días. Tendría que haber una coordinación en lo fiscal, lo monetario y lo internacional, y esas medidas no se hacen de un día para otro. No me queda muy en claro porqué se está demorando”, agregó.

Más allá del eventual nombramiento, Kiguel remarcó que será un caso inédito pues Milei será el primer presidente que es economista.

En ese sentido, señaló que “está tomando el rol de presidente-ministro”, y puede que termine cumpliendo ambas funciones.

“Creo que tiene algunas cosas muy claras en este momento: que hay que bajar el gasto público, que hay que dejar que los mercados funcionen un poco más, que el Estado creció mucho, que nos integremos al mundo. Están bien esas ideas”, opinó Kiguel.

Más allá de ello, subrayó que la dolarización “es inviable hoy en día”.

Además, se diferenció y señaló que “las Leliq no son el principal obstáculo para estabilizar y bajar la inflación”, sino que la clave reside en “tener un déficit fiscal bajo, un banco central independiente y armar una buena política monetaria”.

“Haciendo todo eso, el problema de las Leliq es secundario”, enfatizó.

Por último, señaló cuáles serán los aspectos que mirará el mercado en la primera etapa del nuevo gobierno.

“El nombramiento del ministro es muy importante y algo que el mercado va a mirar para convencerse de que efectivamente va a llevar adelante el ajuste fiscal”, sostuvo.

Señaló que “la primera cosa que se va a mirar son las reservas y como hará para acumularlas”, al representar “el talón de Aquiles de toda la economía argentina”.

“Después, va a ver cómo va a renovar la deuda con las licitaciones del Tesoro de los títulos en pesos y si la gente quiere comprar. Hay que ver cómo le va en el presupuesto, con el Congreso y en la calle. Será un testeo general para ver cómo avanza y si efectivamente puede llevar su plan adelante”, concluyó Kiguel. (Télam)