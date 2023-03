Kiguel aseguró que el acuerdo con el FMI nunca buscó solucionar los problemas sino mantener las cosas andando A su entender, el programa: "Tiene como objetivo seguir el diálogo con el Gobierno y la Argentina para tratar de evitar una catástrofe, en el sentido de que el déficit no se haga enorme. No es que lo reduzca sino que no sea enorme"