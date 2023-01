El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que el ministro de Economía, Sergio Massa, "está laburando bien en un contexto muy difícil", aunque advirtió que "no haría todo igual" si ocuparía su función. "Creo que está laburando bien en un contexto muy difícil, internacional, nacional. Por eso digo, uno pensaba que terminaba la pandemia y venía la paz. En lugar de la paz vino la guerra. No haría todo igual que Massa, pero no soy yo el ministro de Economía", sostuvo el mandatario bonaerense. Kicillof también opinó de la recompra de deuda que operó el Gobierno Nacional en las últimas horas "denota la situación en la que estamos y que hay que tener un manejo de pasivos muy preciso y permanente". "Lo primero es que esto denota la situación en la que estamos, que es que el macrismo nos dejó una deuda impagable. Sobre esa deuda se llevaron adelante dos acciones grandes, una fue la reestructuración de la deuda con privados y una segunda fue una negociación con el FMI. En los dos casos eran impagables", señaló en una entrevista concedida a La Nación. Quien fuera ministro de Economía durante la gestión de Cristina Kirchner, también le dio el visto bueno a la gestión de Massa en cuanto al proceso inflacionario. Señaló en ese sentido que el actual ministro recibió "una enorme aceleración inflacionaria, de 7,5% y lo que viene pasando es que va acomodando esos números, que todavía son muy altos (como él mismo dijo) pero que van mejorando". "Hay una batería de políticas. Escuché a varios, por no decir a casi todos, los referentes económicos de la oposición decir que íbamos a una híper este año que pasó. Y la verdad que ninguna consultora hablaba de una inflación de menos del 100 por ciento", resaltó. Sin embargo, aunque admitió que la inflación heredado del gobierno de Mauricio Macri y la pandemia influyen en el crecimiento de los precios, marcó que esa coyuntura "no justifica ni explica totalmente" los guarismos actuales. AMR NA