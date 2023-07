El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó hoy el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió a Juntos por el Cambio (JxC) que "haga una autocrítica o pida disculpas" por la deuda tomada ya que "dejaron condicionada y limitada" a la Argentina y generaron "pérdida de soberanía".

Esta mañana, el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró que la Argentina "no va a usar un solo dólar de sus reservas" para el pago de vencimientos por US$ 2.700 millones de dólares previstos para hoy con el FMI.

El funcionario confirmó que se utilizarán US$ 1.000 millones aportados por el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) y los US$ 1.700 millones adicionales se abonarán en yuanes, luego de que el Banco del Pueblo de China aprobara ampliar el uso del segundo tramo del swap acordado con la Argentina.

"El anuncio de hoy hay que valorarlo mucho, también el tono y el contenido. Entre las muy malas decisiones del Gobierno de Mauricio Macri, la peor y la más dañina fue la de traer al FMI y la que más condiciona a la Argentina", reflexionó Kicillof durante una entrevista con Radio 10.

En ese sentido, planteó que "este vencimiento es deuda de Macri y el ministro Massa consiguió algo muy importante, que se pague en yuanes, lo que no compromete las reservas".

Kicillof sostuvo que el gobierno anterior "fue corriendo a buscar al Fondo, sin avisar, y lo anunció en una conferencia que duró minutos, dejándonos una deuda inmensa -la más grande de la historia del organismo- de US$ 50.000 millones para la elección de Macri".

"Con eso, Macri permitió que la timba que dejó entrar, se llevara los dólares. De eso, no quedó nada acá: no está en rutas, no está en escuelas. Nuestro gobierno asumió con esos vencimientos. Hubo que reestructurar la deuda con los privados e ir a negociar con el FMI, que te hace una suerte de auditoría. Eso firmó Macri. Nos dejó una mochila y sobre ésta tiró piedras", dijo el mandatario bonaerense.

Manifestó que desde Juntos por el Cambio "nunca hicieron una autocrítica ni pidieron disculpas" y advirtió que ahora "vienen a hacer lo mismo" porque los candidatos "bancan lo que hicieron y bancan el blindaje de 2001".

Sostuvo que el programa del FMI "no nos sirve", opinó que "traer al Fondo es meterte en la boca del león" y evaluó que "perdimos soberanía culpa de Macri, (Patricia) Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Cristian) Ritondo, (Néstor) Grindetti y (Diego) Santilli porque (el organismo) es un auditor que va pidiendo cosas".

"El Fondo siempre pide devaluación y ajuste. Pide devaluar porque el dólar es la moneda con que hay que pagarle, pero eso genera inflación. Pide ajustar para que el Estado tenga recursos excedentes para comprar dólares y pagarles. Pero ajustar es menos rutas, menos escuelas", remarcó Kicillof.

Consideró que "el FMI no comprende las especificidades de la Argentina" e indicó que "cuando predice cómo le irá al país, siempre le pifia: con el kirchnerismo siempre creían que nos iba a ir peor y con el macrismo vaticinaban algo mejor". (Télam)